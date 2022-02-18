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    • Spor
    • 18.02.2022 12:05
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    • 18.02.2022 12:09
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    Galatasaray taraftarını şoke edecek Pasquale Sensibile gerçeği: 18 milyon euroyu buhar etti

    Galatasaray’ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile kısa sürede büyük bir tartışma yarattı. İtalyan futbol adamının çok tecrübesiz olması ve son olarak İtalya Serie C takımlarında görev alması taraftarları fazlasıyla canını sıkıyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Sensibile 18 milyon euooyu buhar etti

    Sensibile'nin üst düzeyde ilk ve tek sportif direktörlük tecrübesi ise bundan tam 11 yıl önce yaşandı. 50 yaşındaki futbol adamı, 2011-12 sezonunda Sampdoria'da sportif direktörlük görevine getirilmişti.

    O sezon Serie A'dan Serie B'ye düşen Sampdoria'da kadro planlamasını ve transferlere imza atan Sensibile'nin hamleleri, Galatasaray'daki endişeleri artıracak cinsten.

    Sensibile 2011-12 sezonunda tam 14 transfer yapmıştı. Sampdoria bundan 11 yıl önceki futbol piyasası açısından değerlendirildiğinde 18 milyon Euro gibi önemli bir harcamaya imza atmıştı.

    Ancak İtalyan ekibi 18 milyon Euro harcadığı bu isimlerin neredeyse tamamından hiçbir gelir elde edemedi.

    3.5 milyon Euro'luk bonservisiyle en çok para harcanan isim olan Federico Piovaccari sadece 6 ay sonra kiralık olarak takımdan gönderilirken, ardından bedelsiz olarak Sampdoria'dan ayrıldı.

    3 milyon Euro'ya alınan Juan Antonio da 1 yıl sonra kiralık gönderildi ve o da ardından bedelsiz olarak takımdan ayrıldı.

    2.5 milyon Euro'luk maliyeti olan Gaetado Berardi 2.5 sonra sadece 100 bin Euro karşılığında satılabildi.

        2.1 milyon Euro'ya transfer edilen Sergio Romero 2 yıl sonra kiralık gönderildikten sonra bedelsiz olarak kulüple yolunu ayırdı.

        1.1 milyon Euro'luk bonservis bedeli olan Cristian Bertani hiçbir gelir elde edilemeden takımdan ayrıldı.

        Bundan tam 11 yıl önce Sampdoria'da sportif direktör olarak göreve başlayan Pasquale Sensibile ortaya çıkan bu başarısız tablonun ardından 1.5 yıl sonra görevinden alınmıştı.

        İtalyan futbol adamıyla ilgili tüm bu olumsuz bilgiler, zaten çok büyük bir sıkıntıda olan Galatasaraylı taraftarları fazlasıyla endişelendiriyor.

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