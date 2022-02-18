Galatasaray taraftarını şoke edecek Pasquale Sensibile gerçeği: 18 milyon euroyu buhar etti

3.5 milyon Euro'luk bonservisiyle en çok para harcanan isim olan Federico Piovaccari sadece 6 ay sonra kiralık olarak takımdan gönderilirken, ardından bedelsiz olarak Sampdoria'dan ayrıldı.

3 milyon Euro'ya alınan Juan Antonio da 1 yıl sonra kiralık gönderildi ve o da ardından bedelsiz olarak takımdan ayrıldı.

2.5 milyon Euro'luk maliyeti olan Gaetado Berardi 2.5 sonra sadece 100 bin Euro karşılığında satılabildi.