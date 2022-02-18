Galatasaray taraftarını şoke edecek Pasquale Sensibile gerçeği: 18 milyon euroyu buhar etti

Sensibile'nin üst düzeyde ilk ve tek sportif direktörlük tecrübesi ise bundan tam 11 yıl önce yaşandı. 50 yaşındaki futbol adamı, 2011-12 sezonunda Sampdoria'da sportif direktörlük görevine getirilmişti.
O sezon Serie A'dan Serie B'ye düşen Sampdoria'da kadro planlamasını ve transferlere imza atan Sensibile'nin hamleleri, Galatasaray'daki endişeleri artıracak cinsten.
3.5 milyon Euro'luk bonservisiyle en çok para harcanan isim olan Federico Piovaccari sadece 6 ay sonra kiralık olarak takımdan gönderilirken, ardından bedelsiz olarak Sampdoria'dan ayrıldı.
3 milyon Euro'ya alınan Juan Antonio da 1 yıl sonra kiralık gönderildi ve o da ardından bedelsiz olarak takımdan ayrıldı.
2.5 milyon Euro'luk maliyeti olan Gaetado Berardi 2.5 sonra sadece 100 bin Euro karşılığında satılabildi.