Fenerbahçe Giresun’u geriye düştüğü maçta devirdi!

Fenerbahçe Giresun deplasmanında geriden gelip kazandı: 1-2. Henüz 2. dakikada Giresun öne geçti. Chiquinho ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0... 8'de Zajc'ın ceza sahası ön çizgisinin dışından yaptığı vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

ENNER VALENCİA AFFETMEDİ

28'de kaleci Okan ile karşı karşıya kalan Valencia'nın şutu az farkla dışarı çıktı. 30'da Valencia savunmanın arkasına sarktı. Yıldız oyuncu topu Okan'ın altından ağlarla buluşturdu: 1-1.

YUNAN YILDIZDAN MÜTHİŞ GOL

54'te Pelkas orta sahadan kaptığı topla ilerledi. Ceza sahasına girdikten sonra golünü attı: 1-2. 80'de Aziz'in ortasında Suleymanov kafayı vurdu. Top az farkla dışarı çıktı.

F.BAHÇE FARKI ARTIRABİLİRDİ!

86'da Berisha yüzde 100'lük golü kaçırdı. 90+1'de Valencia, ceza sahası dıına çıkan kaleci Okan'ın üzerinden aşırttı. Top yandan ışarı çıktı. F.Bahçe deplasmanda Giresun'u yıktı.

16 KARAVANA 2 İSABET 2 GOL!

Süper Lig'de 5 maç aranın ardından galibiyetle tanışan Fenerbahçe, Giresun karşısında önemli pozisyonlar buldu. Rakip kaleye 18 kez şut çeken Sarı-Lacivertliler bu şutlarda 2 kez isabet sağladı. Ancak kaleyi bulan 2 şut da filelerle buluşunca Fenerbahçe uzun bir aranın ardından galibiyetle tanışmış oldu. Yüzde 55 ile topa hakim olan Fenerbahçe kalesinde en az pozisyon gördüğü maçlardan birisini oynadı.

DEPLASMAN KABUSU SONA ERDİ

F.Bahçe'nin ligdeki deplasman kabusu sona erdi. Son olarak Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fener o tarihten sonra dış sahada kazanamamıştı. Sarı-Lacivertliler, Giresunspor'u deplasmanda 2-1 yenerek 5 maç sonra 3 puan sevinci yaşadı.

Fener Giresun'a rakip olduğu son 9 resmi maçı da kazandı.

Valencia 11 kez rakip ceza sahası içinde topla buluştu.

SERDAR'IN ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI!

F.Bahçe'nin forveti Serdar Dursun, Giresunspor maçında 46. dakikada oyuna dahil oldu. Tecrübeli forvet 50. dakikada girdiği ikili mücadelede yüzüne aldığı darbe sonrası yapılan tedavinin ardından maça devam etmek istese de teknik heyet tarafından oyundan alındı. Yüzüne sert bir darbe alan Serdar'ın elmacık kemiğinde kırık olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine golcü oyuncu hastanaye kaldırıldı. Serdar'ın durumunun yapılacak kontroller sonrası netleşeceği konuşuluyor. Serdar'ın sezon başında da köprücük kemiği kırılımıştı.

FERDİ KADIOĞLU KART CEZALISI

Giresun'da 4. sarı kartını gören Ferdi Kadıoğlu, Hatayspor maçında takımını yalnız bırakacak.

3 GÜN ÖNCE 120 DAKKA BUGÜN 120 KM

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maçın ardından konuştu. Kartal, "3 gün önce kupa maçında 120 dakika oynayan oyuncularım bugün 120 km. koştu. Kazanmak için mücadele etmeliyiz" dedi.