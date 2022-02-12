MESUT YİNE YOK

Sarı-lacivertli takımda 6 futbolcu, Giresun'a götürülmedi. Sarı kart cezalısı Miguel Crespo'nun yanı sıra sakatlıkları süren İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Filip Novak ve Luiz Gustavo kadroda yer almadı. Yukatel Kayserispor ile oynanan kupa maçında bileğine çok sert bir darbe alan Ozan Tufan da riske edilmeyerek İstanbul'da bırakıldı. Giresunspor'da da sakatlığı bulunan Hayrullah Bilazer, tedavi süreci devam eden Erol Can Akdağ ve kadro dışı bırakılan Sankhare, forma giyemeyecek.