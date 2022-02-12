Fenerbahçe'nin yıldızı Serdar Dursun'dan kötü haber! Kırık tespit edildi, tedavisine başlandı

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 15. hafyasında oynanan GZT Giresunspor maçında yüzüne gelen darbeyle sakatlanan Serdar Dursun'un zygoma kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.
DEPLASE KIRIK TESPİT EDİLDİ
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Serdar Dursun'un, yüzüne aldığı darbe sonrası yapılan görüntülemesinde zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık oluştuğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Serdar Dursun, Giresun deplasmanında 58. dakikada sakatlanmış ve oyuna Mergim Berisha dahil olmuştu.