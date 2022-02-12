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    • Spor
    • 13.02.2022 00:45
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    • 13.02.2022 00:51
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    Fenerbahçe'nin yıldızı Serdar Dursun'dan kötü haber! Kırık tespit edildi, tedavisine başlandı

    Spor Toto Süper Lig'in 25 haftasında Fenerbahçe deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanan Serdar Dursun yerini Berisha'ya bıraktı. Sarı Lacivertlilerden konuya ilişkin yapılan açıklamada yüzüne darbe alan Serdar Dursun'un zygoma kemiğinde deplase kırık olduğu bildirildi.

    Fenerbahçe’nin yıldızından kötü haber! Kırık...

    Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 15. hafyasında oynanan GZT Giresunspor maçında yüzüne gelen darbeyle sakatlanan Serdar Dursun'un zygoma kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.



    DEPLASE KIRIK TESPİT EDİLDİ
    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Serdar Dursun'un, yüzüne aldığı darbe sonrası yapılan görüntülemesinde zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık oluştuğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



    Serdar Dursun, Giresun deplasmanında 58. dakikada sakatlanmış ve oyuna Mergim Berisha dahil olmuştu.
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        Haberler Spor Fenerbahçe'nin yıldızı Serdar Dursun'dan kötü haber! Kırık tespit edildi, tedavisine başlandı
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