Zirvenin sahibi Ankaragücü | Yurttan ve dünyadan spor haberleri





KONYASPOR TRANSFERDE 1 TAKVİYE DAHA YAPACAK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ara transferde 3 oyuncuyu takıma kazandırdıklarını belirterek, "Kalan sürede şartlar uygun olursa bir dokunuş daha yapabiliriz." dedi. Palut, "Gelecek oyuncunun takım kalitesini yukarı çekebilecek ve takım içi dengeleri bozmayacak olması temel prensibimizdir" ifadesini kullandı.



KAYSERİ'NİN HEDEFİ KISA YOLDAN AVRUPA

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman "Kısa yoldan Avrupa'ya gitmek olarak" tanımladığı Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını söyledi. Karaman, Türkiye Kupası'nda 8 Şubat'ta Fenerbahçe ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Tüm hesaplarımızı kazanma üzerine yapıyoruz" ifadesini kullandı.