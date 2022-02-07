Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Zirvenin sahibi Ankaragücü | Yurttan ve dünyadan spor haberleri

    Başkent derbisinde MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi. İşte haberin detayları ve 7 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Zirvenin sahibi Ankaragücü

    Spor Toto 1 Lig'in 23. haftasındaki başkent derbisinde MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi. Ankaragücü'nün gollerini Sinan, Owosu ve Mehmet Uçar kaydetti. Bu galibiyetle puanını 48'e çıkaran MKE Ankaragücü, liderliğe yükseldi. Son 5 maçını kaybeden Gençlerbirliği ise kötü gidişi noktalayamadı.



    TAKTİK BELÖZOĞLU'DAN GOL BERKAY ÖZCAN'DAN
    Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçta Berkay Özcan ile buldukları golü taktik tahtasına yaptığı çizimlerle anlattığı anların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde genç teknik adamın, Berkay'a topu ileriye taşıması ve Nacer Chadli ile yakın oynamasına ilişkin telkinlerde bulunduğu görülüyor.



    KONYASPOR TRANSFERDE 1 TAKVİYE DAHA YAPACAK
    İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ara transferde 3 oyuncuyu takıma kazandırdıklarını belirterek, "Kalan sürede şartlar uygun olursa bir dokunuş daha yapabiliriz." dedi. Palut, "Gelecek oyuncunun takım kalitesini yukarı çekebilecek ve takım içi dengeleri bozmayacak olması temel prensibimizdir" ifadesini kullandı.

    KAYSERİ'NİN HEDEFİ KISA YOLDAN AVRUPA
    Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman "Kısa yoldan Avrupa'ya gitmek olarak" tanımladığı Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını söyledi. Karaman, Türkiye Kupası'nda 8 Şubat'ta Fenerbahçe ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Tüm hesaplarımızı kazanma üzerine yapıyoruz" ifadesini kullandı.



        LEBRON TRİPLE-DOUBLE YAPTI LAKERS, KNİCKS'İ DEVİRDİ
        NBA'de Los Angeles Lakers, konuk ettiği New York Knicks'i uzatmada 122- 115 yendi. Sakatlıktan dönen yıldız oyuncusu LeBron James'in 29 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. Diğer maçlar: Orlando-Memphis : 115-135, Charlotte- Miami: 86-104, Washington-Phoenix: 80-95, Portland-Milwaukee: 108-137, Sacramento-Oklahoma: 113-103.



        ANADOLU EFES ASLAN'I DEPLASMANDA DEVİRDİ
        ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i 103-91 yendi. Anadolu Efes, 15. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Nef ise 8. kez mağlup oldu. Diğer sonuçlar: Beşiktaş- Semt77 Yalova: 94-85, Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor: 99-96, Türk Telekom-Aliağa Petkim: 75-70.

        BALOTELLİ COŞTU DEMİR RİZE'Yİ YIKTI
        SÜPER Lig'in flaş ekiplerinden Adana Demirspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti... Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Bjarnason ve Balotelli (2) kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golüise Yusuf Sarı'dan geldi.



        TERİM BABASININ MEZARI BAŞINDA
        OLAYLI bir şekilde Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim dün ölüm yıl dönümünde babası Mehmet Talat Terim'in mezarını ziyaret etti. Tecrübeli hocanın çok üzgün olması dikkatleri çekti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Erdoğan’ı hedef alan paylaşımlara soruşturma
        Haberler Spor Zirvenin sahibi Ankaragücü | Yurttan ve dünyadan spor haberleri
            SON DAKİKA