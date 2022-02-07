Zirvenin sahibi Ankaragücü | Yurttan ve dünyadan spor haberleri

Spor Toto 1 Lig'in 23. haftasındaki başkent derbisinde MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi. Ankaragücü'nün gollerini Sinan, Owosu ve Mehmet Uçar kaydetti. Bu galibiyetle puanını 48'e çıkaran MKE Ankaragücü, liderliğe yükseldi. Son 5 maçını kaybeden Gençlerbirliği ise kötü gidişi noktalayamadı.
TAKTİK BELÖZOĞLU'DAN GOL BERKAY ÖZCAN'DAN
Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçta Berkay Özcan ile buldukları golü taktik tahtasına yaptığı çizimlerle anlattığı anların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde genç teknik adamın, Berkay'a topu ileriye taşıması ve Nacer Chadli ile yakın oynamasına ilişkin telkinlerde bulunduğu görülüyor.
KONYASPOR TRANSFERDE 1 TAKVİYE DAHA YAPACAK
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ara transferde 3 oyuncuyu takıma kazandırdıklarını belirterek, "Kalan sürede şartlar uygun olursa bir dokunuş daha yapabiliriz." dedi. Palut, "Gelecek oyuncunun takım kalitesini yukarı çekebilecek ve takım içi dengeleri bozmayacak olması temel prensibimizdir" ifadesini kullandı.
KAYSERİ'NİN HEDEFİ KISA YOLDAN AVRUPA
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman "Kısa yoldan Avrupa'ya gitmek olarak" tanımladığı Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını söyledi. Karaman, Türkiye Kupası'nda 8 Şubat'ta Fenerbahçe ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Tüm hesaplarımızı kazanma üzerine yapıyoruz" ifadesini kullandı.