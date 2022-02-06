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    Fenerbahçe, Başakşehir’e yenildi! Taraftarını isyan ettirdi!

    Başakşehir, Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 61’de Berkay Özcan’ın golüyle mağlup etti. Bir türlü istikrarı sağlayamayan Sarı-Lacivertli kötü gidişe yine ‘dur’ diyemedi. Oynanan kötü futbola isyan eden taraftarlar, Başkan Ali Koç'u bir kez daha istifaya davet etti. Ligde 6. sıraya gerileyen Fenerbahçe, gelecek için de umut vermedi.

    Arkası gelmez dertlerimin bıktım illallah

    Fenerbahçe Süper Lig'in 24.haftasında evinde Başakşehir'e 1-0 yenildi. Maçın 9. dakikasında Berkay Özcan'ın şutunda Nazım Sangare topu blokladı. 27. Dakikada İrfan Can'ın pasında Dimitrios Pelkas kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Volkan Babacan'ı geçemedi.

    BERKAY ÖZCAN'DAN ŞIK GOL
    32. dakikada Tolga Ciğerci'nin yaklaşık 30 metreden çektiği şutta top, üst direğe çarparak kornere gitti. 61'de topu önüne iyi bir şekilde alan Berkay, şık bir golle Başakşehir'i öne geçirdi: 0-1.

    BERKE'DEN GOL İZNİ YOK
    68'de Tolga Ciğerci'nin sol çaprazdan çektiği şut kalecide kaldı. 71'de ilk golün sahibi Berkay ceza sahası dışından sert bir şutla şansını denedi, Berke bu kez gole izin vermedi.

    GULBRANDSEN KALECİYE TAKILDI
    90+2'de Gulbrandsen'in sol çaprazdan şutunda Berke topu çeldi. Fenerbahçe, rakibi karşısında gol bulamayınca sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmaktan kurtalamadı.

    OZAN AYAĞININ TOZUYLA
    Kiralık oynadığı Watford'dan geri dönen Ozan Tufan, F.Bahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçın 46. dakikasında oyuna dahil oldu. Tecrübeli futbolcunun sahada kaldığı süre içinde takımla uyum sorunu yaşadığı görüldü.

    SOL BEKTE FORMA FERDİ KADIOĞLU'NUN
    Filip Novak'ın sakatlığı sebebiyle forma giyemediği maçta elinde orijinal mevkisi sol bek olan futbolcusu olmayan Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında savunmanın solunda Ferdi Kadıoğlu görev yaptı. Genç futbolcu bu sezon daha önce de zorunlu sebeplerden ötürü sol bekte forma giymişti.

    TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ!
    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Başakşehir mağlubiyetinin ardınan karşılaşmayı yorumladı. Üzücü bir sonuç elde ettiklerini söyleyen Kartal, şunları kaydetti: "İlk yarı her şey planladığımız gibi gitti. Ancak yediğimiz golden bazı oyuncularımızın morali bozuldu. Rakibe fazla şans tanımadık. Bazı oyuncularımız fiziksel olarak oyundan düştü. Yerinde hamleler yaptık. Ancak olmadı. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz"

    JOSE SOSA'YA ISLIKLI TEPKİ
    Fenerbahçe'de bu sezon beklentilerin çok altında kalan Jose Sosa, dün Başakşehir maçında oyundan çıkarken taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Başakşehir karşısında etkinlik gösteremeyen Arjantinli Sarı-Lacivertli taraftarların ıslıkları eşliğinde yedek kulübesinin yolunu tuttu.
    BU sezon bir türlü beklenilen seviyeye çıkamayan Pelkas, Başakşehir maçında da sınıfta kaldı. Tepkilerden nasibini aldı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe, Başakşehir’e yenildi! Taraftarını isyan ettirdi!
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