Fenerbahçe, Başakşehir’e yenildi! Taraftarını isyan ettirdi!

Fenerbahçe Süper Lig'in 24.haftasında evinde Başakşehir'e 1-0 yenildi. Maçın 9. dakikasında Berkay Özcan'ın şutunda Nazım Sangare topu blokladı. 27. Dakikada İrfan Can'ın pasında Dimitrios Pelkas kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Volkan Babacan'ı geçemedi.

BERKAY ÖZCAN'DAN ŞIK GOL

32. dakikada Tolga Ciğerci'nin yaklaşık 30 metreden çektiği şutta top, üst direğe çarparak kornere gitti. 61'de topu önüne iyi bir şekilde alan Berkay, şık bir golle Başakşehir'i öne geçirdi: 0-1.

BERKE'DEN GOL İZNİ YOK

68'de Tolga Ciğerci'nin sol çaprazdan çektiği şut kalecide kaldı. 71'de ilk golün sahibi Berkay ceza sahası dışından sert bir şutla şansını denedi, Berke bu kez gole izin vermedi.

GULBRANDSEN KALECİYE TAKILDI

90+2'de Gulbrandsen'in sol çaprazdan şutunda Berke topu çeldi. Fenerbahçe, rakibi karşısında gol bulamayınca sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmaktan kurtalamadı.

OZAN AYAĞININ TOZUYLA

Kiralık oynadığı Watford'dan geri dönen Ozan Tufan, F.Bahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçın 46. dakikasında oyuna dahil oldu. Tecrübeli futbolcunun sahada kaldığı süre içinde takımla uyum sorunu yaşadığı görüldü.

SOL BEKTE FORMA FERDİ KADIOĞLU'NUN

Filip Novak'ın sakatlığı sebebiyle forma giyemediği maçta elinde orijinal mevkisi sol bek olan futbolcusu olmayan Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında savunmanın solunda Ferdi Kadıoğlu görev yaptı. Genç futbolcu bu sezon daha önce de zorunlu sebeplerden ötürü sol bekte forma giymişti.

TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Başakşehir mağlubiyetinin ardınan karşılaşmayı yorumladı. Üzücü bir sonuç elde ettiklerini söyleyen Kartal, şunları kaydetti: "İlk yarı her şey planladığımız gibi gitti. Ancak yediğimiz golden bazı oyuncularımızın morali bozuldu. Rakibe fazla şans tanımadık. Bazı oyuncularımız fiziksel olarak oyundan düştü. Yerinde hamleler yaptık. Ancak olmadı. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz"

JOSE SOSA'YA ISLIKLI TEPKİ

Fenerbahçe'de bu sezon beklentilerin çok altında kalan Jose Sosa, dün Başakşehir maçında oyundan çıkarken taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Başakşehir karşısında etkinlik gösteremeyen Arjantinli Sarı-Lacivertli taraftarların ıslıkları eşliğinde yedek kulübesinin yolunu tuttu.

BU sezon bir türlü beklenilen seviyeye çıkamayan Pelkas, Başakşehir maçında da sınıfta kaldı. Tepkilerden nasibini aldı.