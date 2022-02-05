Fenerbahçe - Başakşehir | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği mücadelenin VAR hakemi Volkan Bayaraslan olarak açıklandı. Fenerbahçe ile Başakşehir arasında Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Başakşehir maçı 5 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Min-jae, Szalai, Osayi-Samuel, Ferdi, Crespo, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Berisha

YEDEKLER: Ertuğrul, Ozan, Mert Hakan, Rossi, Valencia, Serdar Dursun, Tisserand, Çağtay, Burak, Arda Okan

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Aleksic, Deniz, Berkay, Chadli, Okaka

YEDEKLER: -Henüz belli olmadı-

İKİLİ ARASINDAKİ 28. RANDEVU

Fenerbahçe ile Başakşehir, bu akşam yapacakları maçla Süper Lig'de 28. kez karşılaşacak.

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 10 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Başakşehir ise 31 kez fileleri havalandırdı.