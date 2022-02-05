Fenerbahçe tribünleri isyanda! Kadıköy’de 'Ali Koç istifa' protestosu
Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç'u, Başakşehir müsabakasının 60. dakikasında 'Söylesene Ali Başkan bu takım niye oynamıyor' tezahüratında bulunarak istifaya davet etti. Öte yandan Twitter'da da Ali Koç'a tepkiler yağdı.
05.02.2022 20:56
- Son Güncelleme: 05.02.2022 21:01
Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan mücadelenin 60. dakikasında sarı-lacivertli tribünlerden istifa sesleri yükseldi.
Taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki göstererek, tribünlerden, 'Söylesene Ali Başkan bu takım niye oynamıyor' tezahüratlarında bulundu.