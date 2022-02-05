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Fenerbahçe tribünleri isyanda! Kadıköy’de 'Ali Koç istifa' protestosu

Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç'u, Başakşehir müsabakasının 60. dakikasında 'Söylesene Ali Başkan bu takım niye oynamıyor' tezahüratında bulunarak istifaya davet etti. Öte yandan Twitter'da da Ali Koç'a tepkiler yağdı.

05.02.2022 20:56 - Son Güncelleme: 05.02.2022 21:01
Fenerbahçe tribünleri isyanda! Kadıköy’de ’Ali Koç istifa’ protestosu

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan mücadelenin 60. dakikasında sarı-lacivertli tribünlerden istifa sesleri yükseldi.

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Fenerbahçe tribünleri isyanda! Kadıköy’de ’Ali Koç istifa’ protestosu

Taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki göstererek, tribünlerden, 'Söylesene Ali Başkan bu takım niye oynamıyor' tezahüratlarında bulundu.

Fenerbahçe tribünleri isyanda! Kadıköy’de ’Ali Koç istifa’ protestosu

SOSYAL MEDYA YIKILDI: ALİ KOÇ İSTİFA
Öte yandan sosyal medya platformu Twitter'da da Ali Koç'a tepkiler yağdı.

Fenerbahçe tribünleri isyanda! Kadıköy’de ’Ali Koç istifa’ protestosu

Fenerbahçe taraftarları peş peşe tweetler atarak, Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Fenerbahçe tribünleri isyanda! Kadıköy’de ’Ali Koç istifa’ protestosu

İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlardan öne çıkanlar;

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