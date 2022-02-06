Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Ali Koç'a çok sert sözler: Şampiyon olmak için değil...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLER | Süper Lig'in 24. haftasında evinde Başakşehir'i ağırlayan Fenerbahçe, sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip ligde 6. sıraya gerilerken, spor yazarları da çok sert eleştirilerde bulundu. İşte o yazılar...
EMRE BOL - ESKİ DOSTLAR
Yazıyı tamamen skordan bağımsız yazıyorum. Hocası Fenerbahçe'nin eski hocası; Hasan Ali, Volkan Babacan, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, eski futbolcuları… Şimdi bana söyleyin, eski Fenerbahçeliler mi daha iyi yenileri mi?
Emre hocanın Başakşehir'i maçın her anında daha derli toplu görünen taraftı. İzleyince ne yaptığını anlıyorsunuz. Peki Fenerbahçe'nin ne oynadığını bilen var mı? Gördüğü sarı kartın dışında "Fenerbahçe golcüsü" Berisha'yı gören var mı?
Sayın Ali Koç Divan toplantısında, "Manevra alanımız olmamasına rağmen transfer yaptık" dedi. Sayın Başkan siz şampiyon olmak için değil, transfer yapmak için transfer yapmışsınız ne yazık ki! Ben uzun zamandır tribünlerin bir başkanı bu kadar çok istifaya davet ettiğini hatırlamıyorum. Tribünde pek Norveçli de göremedim!
Şu takımda inanın Fenerbahçe forması giyebilecek kalitede oyuncu sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Önce futbolcu standardı yükseltilmeden bu takımdan bir şey olmaz. Kendimizi kandırmayalım. En acısı nedir biliyor musuz? Sanki mağlup olmaya alışıyor gibiyiz. Ne yazık!