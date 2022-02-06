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    • Spor
    • 06.02.2022 13:20
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    • 06.02.2022 13:33
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    Denizlispor'un genç eldiveni Abdülkadir Sünger'in Galatasaray maçında parlayan yıldızı çabuk söndü

    Spor haberleri... TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un genç kalecisi Abdulkadir Sünger, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası’nda elenmesinde başroldü. Maçtaki harika kurtarışlarıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Sünger, bir türlü 35 yaşındaki Stachowiak’tan formayı alamadı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Türkiye onu konuşurken o bunu kaldıramadı

    Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda veda etmişti… Sarı-Kırmızılılar, 1. Lig ekibi Denizlispor'a Nef Stadı'nda penaltı atışları sonucunda kaybederken, geceye damgasını vuran isim Abdülkadir Sünger olmuştu.

    120 dakika boyunca tam 18 kurtarış yapan, ardından 1 de penaltı çıkarıp Denizlispor'a turu getiren genç kaleci hem bu müthiş performansı hem de hikayesiyle Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

    Bir anda herkesin konuştuğu isim olan Abdülkadir'in adı transferde Süper Lig kulüpleri ile anılmaya başlanmıştı. Ancak 21 yaşındaki kaleciye bu muhteşem performansı formayı almak için yeterli olmadı.

        Sezon başından bu yana 35 yaşındaki Polonyalı kaleci Adam Stachowiak'ın arkasında beklemek zorunda kalan Abdülkadir Sünger'in kaderini Galatasaray maçı da değiştiremedi.

        Genç eldiven 28 Aralık 2021 tarihinde oynanan bu unutulmaz karşılaşmanın ardından geçen 2.5 ayda sadece 1 maçta forma giyebildi.

        Stachowiak'ın sakatlığı nedeniyle Ankaragücü deplasmanında kaleye geçen Abdülkadir 1 sonraki hafta yeniden kulübeye geri döndü.

        Bu sezon sadece 4 resmi maçta görev yapabilen Abdülkadir'in Çarşamba günü Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a karşı oynanacak karşılaşmada ilk 11'de olması bekleniyor.
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