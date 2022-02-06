Denizlispor'un genç eldiveni Abdülkadir Sünger'in Galatasaray maçında parlayan yıldızı çabuk söndü

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda veda etmişti… Sarı-Kırmızılılar, 1. Lig ekibi Denizlispor'a Nef Stadı'nda penaltı atışları sonucunda kaybederken, geceye damgasını vuran isim Abdülkadir Sünger olmuştu.
120 dakika boyunca tam 18 kurtarış yapan, ardından 1 de penaltı çıkarıp Denizlispor'a turu getiren genç kaleci hem bu müthiş performansı hem de hikayesiyle Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
Bir anda herkesin konuştuğu isim olan Abdülkadir'in adı transferde Süper Lig kulüpleri ile anılmaya başlanmıştı. Ancak 21 yaşındaki kaleciye bu muhteşem performansı formayı almak için yeterli olmadı.