Torrent’li Galatasaray bir ilk peşinde! İşte Alanyaspor - Galatasaray maçı 11’leri

Bu sezon her maç biraz daha geriye giden Galatasaray için artık deniz bitti. Son 4 maçta aldığı 4 mağlubiyetin ardından düşme hattıyla burun buruna gelen sarı-kırmızılı ekip, bugün Aytemiz Alanyaspor ile kritik bir maça çıkacak. Mete Kalkavan zorlu karşılaşma Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Son anlarda kaybedilen Trabzonspor mağlubiyetiyle büyük bir şok yaşayan ve lige verilen araya moralsiz giren oyuncular, hem takımın başına getirilen Domenec Torrent'le daha fazla zaman geçirme fırsatı buldu. Hem de Bafetimbi Gomis ve Semih Kaya, İnaki Pena ve Erick Pulgar'ı renklerine bağladı.