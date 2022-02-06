Torrent'li Galatasaray bir ilk peşinde! İşte Alanyaspor - Galatasaray maçı 11'leri
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçların ardından küme düşme potasına kadar gerileyen Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında kazanarak yeniden form tutmak istiyor. İspanyol teknik adam Domenec Torrent de sarı-kırmızılı ekibin başında ilk puanlarını kazanmayı amaçlıyor. Transfer döneminde kadrosuna takviye yapan Galatasaray bambaşka bir kadro ile sahaya çıkacak. İşte Alanyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
Bu sezon her maç biraz daha geriye giden Galatasaray için artık deniz bitti. Son 4 maçta aldığı 4 mağlubiyetin ardından düşme hattıyla burun buruna gelen sarı-kırmızılı ekip, bugün Aytemiz Alanyaspor ile kritik bir maça çıkacak. Mete Kalkavan zorlu karşılaşma Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Son anlarda kaybedilen Trabzonspor mağlubiyetiyle büyük bir şok yaşayan ve lige verilen araya moralsiz giren oyuncular, hem takımın başına getirilen Domenec Torrent'le daha fazla zaman geçirme fırsatı buldu. Hem de Bafetimbi Gomis ve Semih Kaya, İnaki Pena ve Erick Pulgar'ı renklerine bağladı.
TORRENT RAKİBİ EZBERLEDİ
Kadrosunu güçlendiren ve yara saran sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçına kilitlendi. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, lider Trabzonspor'un 30 puan gerisinde 15. sırada yer alıyor. Düşme hattında yer alan Antalyaspor ile arasında sadece 3 puan fark bulunuyor. Eğer Alanya'dan da eli boş döner, Antalya da Beşiktaş'ı yenerse düşme hattının ateşini daha da yakından hissetmeye başlayacak. Alanya maçına büyük önem veren ve 10 günlük arada rakibini en ince ayrıntısına kadar inceleyen Domenec Torrent oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Artık ayağa kalkma zamanı..." diyerek galibiyet emri verdi.
ALANYA TEHLİKESİ
Galatasaray'ın bugün şiddetle galibiyete ihtiyacı var ama Alanyaspor karşısında işi hiç de kolay olmayacak. Teknik direktörlük koltuğuna Türkiye'nin yakından tanıdığı Francesco Farioli'yi getiren Akdeniz temsilcisi, üst üste aldığı 3 galibiyetle taraftarını sevince boğdu. Son 5 maçında yenilgi yüzü görmedi. Ayrıca iki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazanmıştı.
ASLAN'DA EKSİK ÇOK
Son dönemde tam kadro maçlara çıkmakta zorlanan Galatasaray'da Alanya maçı öncesi de 6 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Fatih Öztürk, Işık Kaan Arslan ve Mbaye Diagne maçın kadrosunda yer alamayacak. Mısır Milli Takımı'nda bulunan Mostafa Muhamed ile koronavirüs testi pozitif çıkan Omar Elabdellaoui de kadroda yok.