



Torrent bu durumda, Sarı-Kırmızılı takımın başında ilk 4 maçından mağlubiyetle ayrılan ilk teknik adam olacak. İspanyol hoca şu anda rekoru Gheorghe Hagi ile birlikte paylaşıyor.



Rumen hoca, 2003-2004 sezonunda ilk 3 maçında Samsunspor, Beşiktaş ve Ankaragücü'ne karşı yenilgi yaşamıştı. Ancak Hagi 4. maçında Denizlispor'a karşı 3 puanı almış ve bu kötü seriyi bitirmişti.



Torrent'in de Hagi gibi 4. sınavında seriye son verip vermeyeceği merakla bekleniyor.