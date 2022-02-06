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    • Spor
    • 06.02.2022 12:48
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    • 06.02.2022 12:48
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    Özel Haber I Galatasaray'da kritik gün! Domenec Torrent tarihe geçebilir

    Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig’de düşme tehlikesini yakından hisseden Galatasaray bugün hem çok önemli hem de çok zorlu bir sınava çıkacak. Sarı-Kırmızılılar sezonun flaş takımlarından Alanyaspor ile saat 16.00’da deplasmanda karşılaşacak. Çıktığı 3 maçı kaybeden Torrent bugün de aynı sonucu alırsa sarı-kırmızılı takımın başında ilk 4 maçından mağlubiyetle ayrılan ilk teknik adam olacak.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Kritik gün! Torrent 4’te 4 yapar mı?

    Herkesin sonucunu merakla beklediği bu 90 dakika Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent açısından da büyük önem taşıyor. Olaylı bir şekilde yolların ayrıldığı Fatih Terim'in yerine göreve gelen İspanyol hoca, Sarı-Kırmızılı takımın başında çıktığı 3 maçı da kaybederek çok kötü bir grafik çizdi.



    Cimbom, Torrent yönetiminde sırasıyla Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor önünde mağlubiyet yaşadı. Tecrübeli hoca eğer bugün de sahadan yenilgiyle ayrılırsa Galatasaray tarihine geçecek.



    Torrent bu durumda, Sarı-Kırmızılı takımın başında ilk 4 maçından mağlubiyetle ayrılan ilk teknik adam olacak. İspanyol hoca şu anda rekoru Gheorghe Hagi ile birlikte paylaşıyor.

    Rumen hoca, 2003-2004 sezonunda ilk 3 maçında Samsunspor, Beşiktaş ve Ankaragücü'ne karşı yenilgi yaşamıştı. Ancak Hagi 4. maçında Denizlispor'a karşı 3 puanı almış ve bu kötü seriyi bitirmişti.

    Torrent'in de Hagi gibi 4. sınavında seriye son verip vermeyeceği merakla bekleniyor.
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