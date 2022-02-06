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    • Spor
    • 06.02.2022 14:43
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    • 06.02.2022 14:45
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    CANLI | Alanyaspor - Galatasaray maçı 11'leri belli oldu

    Süper Lig'de son 4 maçtan puan çıkaramayan Galatasaray, ligin formda ekiplerinden Alanyaspor'a konuk oluyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadele öncesi her iki takımın da 11'leri belli oldu. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte detaylar...

    Alanyaspor - Galatasaray maçı 11’leri belli oldu

    Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Galatasaray zorlu mücadelede kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Alanyaspor - Galatasaray maçı 6 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ
    ALANYASPOR:     Serkan, Awaziem, Mejlja, Borja, Juanfran, Fatih, Davidson, Umut, Emre, Efecan, Erencan (muhtemel)
    GALATASARAY: Pena, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Babel

    2. RANDEVU
    Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 11 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 24 golüne, Akdeniz ekibi 13 golle cevap verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazandı.

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    Alanyaspor - Galatasaray maçı 11’leri belli oldu
    Haberler Spor CANLI | Alanyaspor - Galatasaray maçı 11'leri belli oldu
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