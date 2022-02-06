CANLI | Alanyaspor - Galatasaray maçı 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Galatasaray zorlu mücadelede kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Galatasaray maçı 6 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

ALANYASPOR: Serkan, Awaziem, Mejlja, Borja, Juanfran, Fatih, Davidson, Umut, Emre, Efecan, Erencan (muhtemel)

GALATASARAY: Pena, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Babel

2. RANDEVU

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 11 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 24 golüne, Akdeniz ekibi 13 golle cevap verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazandı.