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    • Spor
    • 03.02.2022 19:16
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    • 03.02.2022 20:06
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    Son dakika: Beşiktaş Gedson Fernandes'i resmen açıkladı! İşte transfer bedeli...

    Son dakika spor haberleri... Takvim.com.tr'nin duyurduğu transfer resmiyet kazandı. Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in transferi konusunda oyuncunun kulübü Benfica ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Siyah beyazlı kulüp, Genson Fernandes için Benfica'ya 6 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek.

    Beşiktaş resmen açıkladı

    Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in transferi konusunda oyuncunun kulübü Benfica ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

    4+1 YILLIK SÖZLEŞME
    Oyuncunun sözleşmesi 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren başlayacak. Beşiktaş, Portekizli futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Ayrıca, Beşiktaş'ın oyuncuyu başka bir kulübe kiralaması veya satması durumunda, elde edilecek gelir Benfica ve Beşiktaş arasında yarı yarıya paylaşılacak.

    Beşiktaş Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

    "Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere dört yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında yüzde 50 - yüzde 50 olarak paylaşılacaktır."

    TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
    Takvim.com.tr Beşiktaş'ın Galatasaray'a bir transfer çalımı atarak Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını duyurmuştu.

    RİZESPOR'A KİRALANDI
    Öte yandan Beşiktaş Gedson Fernandes'i Süper Lig ekiplerindne Çaykur Rizespor'a sene sonuna kadar kiraladı.

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    Haberler Spor Son dakika: Beşiktaş Gedson Fernandes'i resmen açıkladı! İşte transfer bedeli...
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