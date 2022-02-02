Özel Haber I İsmi Galatasaray için konuşuluyordu! Beşiktaş Gedson Fernandes'i 1,5 saatte bitirdi

Benfica'nın Portekizli yıldızı, yaz transfer sezonundan bu yana Galatasaray ile anıldı… Yaz transfer döneminde "Ha geldi gelecek" dendi… Kış transfer döneminde de Galatasaray'a geleceği garanti gözüyle bakılıyordu.

ASLAN KAYBETTİ KARTAL KAZANDI



Ama büyük bir sürpriz yaşandı… Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinde Galatasaray'a transfer jargonuyla 'Gol' atmış oldu…





Portekizli yıldız oyuncu, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordu… Sarı-Kırmızılı Yönetim ile masaya oturdu. Birçok konuda anlaşma da sağlandı. Ancak Galatasaray yabancı transfer kontenjanında yer açamayınca 23 yaşındaki yıldız ezeli rakibinin yolunu tuttu.



Cimbom kaleci transferi için önce yerli bir isimle anlaşmayı planlıyordu. Böylece Gedson için de yer kalacaktı. Ancak Pena imzayı atınca, 8 numara transferi için yabancı kontenjanında yer kalmadı.

ÇEBİ ELMAS'I ARADI



Gedson'un menajeri Ahmet Bulut, Galatasaray masadan kalkınca oyuncusunu Fenerbahçe'ye sundu. Portekizli yıldızın ücreti Sarı-Lacivertliler'e pahalı geldi. Dün gece ise sürpriz bir şekilde Beşiktaş devreye girdi. Menajer Ahmet Bulut, Başkan Ahmet Nur Çebi ile temasa geçerek Gedson'un transferini gerçekleştirebileceklerini söyledi. Bunun üzerine Çebi ilk olarak Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı aradı.