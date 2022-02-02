Özel Haber I İsmi Galatasaray için konuşuluyordu! Beşiktaş Gedson Fernandes'i 1,5 saatte bitirdi

Benfica'nın Portekizli yıldızı, yaz transfer sezonundan bu yana Galatasaray ile anıldı… Yaz transfer döneminde "Ha geldi gelecek" dendi… Kış transfer döneminde de Galatasaray'a geleceği garanti gözüyle bakılıyordu.
ASLAN KAYBETTİ KARTAL KAZANDI
Ama büyük bir sürpriz yaşandı… Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinde Galatasaray'a transfer jargonuyla 'Gol' atmış oldu…
Portekizli yıldız oyuncu, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordu… Sarı-Kırmızılı Yönetim ile masaya oturdu. Birçok konuda anlaşma da sağlandı. Ancak Galatasaray yabancı transfer kontenjanında yer açamayınca 23 yaşındaki yıldız ezeli rakibinin yolunu tuttu.
Cimbom kaleci transferi için önce yerli bir isimle anlaşmayı planlıyordu. Böylece Gedson için de yer kalacaktı. Ancak Pena imzayı atınca, 8 numara transferi için yabancı kontenjanında yer kalmadı.
ÇEBİ ELMAS'I ARADI
Gedson'un menajeri Ahmet Bulut, Galatasaray masadan kalkınca oyuncusunu Fenerbahçe'ye sundu. Portekizli yıldızın ücreti Sarı-Lacivertliler'e pahalı geldi. Dün gece ise sürpriz bir şekilde Beşiktaş devreye girdi. Menajer Ahmet Bulut, Başkan Ahmet Nur Çebi ile temasa geçerek Gedson'un transferini gerçekleştirebileceklerini söyledi. Bunun üzerine Çebi ilk olarak Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı aradı.
Çebi'nin Elmas'a, "Eğer siz Gedson'la ilgilenmiyorsanız biz görüşeceğiz" diyerek önemli bir centilmenlik örneğine imza attığı belirlendi. Elmas'ın, "Artık bizim gündemimizde yok" ifadesi sonrası Beşiktaş saatler 00.00'ı geçtiğinde Gedson için resmi görüşmelere başladı.
Ahmet Bulut hem Beşiktaş ve Portekizli yıldız arasındaki maaş pazarlıklarına hem de Benfica ile bonservis görüşmelerine aracılık etti. İlk olarak Gedson'la el sıkışıldı.
Saatler 01.30'u gösterdiğinde ise Portekiz kulübüyle kesin mütabatak sağlandı. Böylece Beşiktaş, Galatasaray'ın haziran başından bu yana transfer etmek için uğraştığı 23 yaşındaki futbolcuyu sadece 1.5 saatte renklerine bağladı. Siyah-Beyazlılar, Gedson Fernandes'i bonservisiyle birlikte 6 milyon Euro'ya bitirdi…
Gedson Beşiktaş'ta yıllık 1.3 milyon Euro maaş kazanacak. Benfica sonraki satıştan yüzde 50 pay alacak. Beşiktaş anlaşma gereği yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar bir takıma kiralayacak, Haziran ayında ise kadrosuna katacak. Süper Lig'in iki ekibi ise Portekizli yıldızı sezon sonuna kadar kiralamak için dün gece müthiş bir yarış verdi.
Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'in kiralama savaşından şimdilik Karadeniz ekibi galip ayrılmış gözüküyor.
Bilindiği gibi Beşiktaş yaz transfer sezonunda Rosier ve Ghezzal'ın transferi için Galatasaray ile transfer yarışına girmişti… Sonunda Kara Kartal iki yıldızının bonservisini alarak taraftarını sevindirmişti.