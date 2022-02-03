Fenerbahçe'ye 19 Ağustos 2020'de imza atan Sinan Gümüş'ün Sarı-Lacivertli kulüpteki macerası sona ermek üzere.

ANTALYASPOR TEKLİF YAPTI

Fenerbahçe'de bu sezonun başından bu yana kadro dışı olan ve satış listesine konulan Sinan Gümüş'ün şu an için en ciddi talibinin eski kulübü Antalyaspor olduğu ve Akdeniz ekibinin Sarı-Lacivertliler'e satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yaptığı ortaya çıktı.