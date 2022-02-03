Fenerbahçe'ye 19 Ağustos 2020'de imza atan Sinan Gümüş'ün Sarı-Lacivertli kulüpteki macerası sona ermek üzere.
ANTALYASPOR TEKLİF YAPTI
Fenerbahçe'de bu sezonun başından bu yana kadro dışı olan ve satış listesine konulan Sinan Gümüş'ün şu an için en ciddi talibinin eski kulübü Antalyaspor olduğu ve Akdeniz ekibinin Sarı-Lacivertliler'e satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yaptığı ortaya çıktı.
2020'DE SÖYLEDİĞİ SÖZLER AKILLARA GELDİ
Alanyaspor ile anlaşamayan Sinan'ın da eski takımı Antalyaspor'a gitmeye sıcak baktığı ve Akdeniz ekibinin transferi bitirmeye yakın olduğu öğrenildi. Sinan'ın yeniden Antalyaspor'a dönüş hazırlığında olması ise 2020 yılında sarf ettiği sözleri yeniden akıllara getirdi.
"5-6 YIL SONRA ANTALYASPOR'A GERİ DÖNEBİLİRİM"
Sinan Gümüş, o dönem Antalyaspor'un kendisini takımda tutmak istemesi üzerine, "5-6 yıl sonra Antalyaspor'a geri dönebilirim" demiş ve yapılan teklifi reddetmişti.
Akdeniz ekibinin eski başkanı Ali Şafak Öztürk de bu sözlere, "O 5-6 ay olmasın inşallah" diyerek yanıt vermişti.