ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de büyük sürpriz! Miguel Crespo neden Avrupa kadrosunda yok?

Yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, UEFA'ya bildirdiği 23 kişilik oyuncu listesini açıkladı.
Ligin ilk yarısında lisansı yetişmediği için Avrupa listesinde ismi yer almayan Miguel Crespo'nun yine kendisine UEFA kadrosunda yer almaması şaşkınlık yarattı.
OZAN TUFAN VE SERDAR DURSUN DAHİL EDİLDİ
Takımdan ayrılan Max Meyer'in yanı sıra UEFA listesinden Diego Rossi'nin ismi çıkarılırken, yerlerine Watford'dan dönen Ozan Tufan ve ligin ilk yarısında Avrupa kadrosunda yer almayan Serdar Dursun dahil edildi.
Gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Crespo'nun Konferans Ligi kadrosuna alınmamasının sebebinin ise Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncunun bonservisiyle FFP anlaşmasını aştığı ve bu yüzden Portekizli orta sahayı kadroya yazamadığı ortaya çıktı.