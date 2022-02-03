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    • Spor
    • 03.02.2022 21:53
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    • 03.02.2022 21:58
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    ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de büyük sürpriz! Miguel Crespo neden Avrupa kadrosunda yok?

    Fenerbahçe, 23 kişilik UEFA Konferans Ligi kadrosunu açıkladı. Sezonun ilk yarısında lisansı yetişmediği için Avrupa listesinde yer almayan Miguel Crespo’nun bir kez daha 23 kişilik kadroda yer almaması büyük şaşkınlık yarattı. Crespo’nun liste dışı kalmasının sebebi ise ortaya çıktı. İlk yarıda listede yer alan Diego Rossi de bu kez kadroda kendisine yer bulamadı. Detaylar tahvim.com.tr'nin özel haberinde...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    ÖZEL - Fener’de büyük sürpriz! Miguel Crespo...

    Yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, UEFA'ya bildirdiği 23 kişilik oyuncu listesini açıkladı.

    Ligin ilk yarısında lisansı yetişmediği için Avrupa listesinde ismi yer almayan Miguel Crespo'nun yine kendisine UEFA kadrosunda yer almaması şaşkınlık yarattı.



    OZAN TUFAN VE SERDAR DURSUN DAHİL EDİLDİ
    Takımdan ayrılan Max Meyer'in yanı sıra UEFA listesinden Diego Rossi'nin ismi çıkarılırken, yerlerine Watford'dan dönen Ozan Tufan ve ligin ilk yarısında Avrupa kadrosunda yer almayan Serdar Dursun dahil edildi.

    Gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Crespo'nun Konferans Ligi kadrosuna alınmamasının sebebinin ise Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncunun bonservisiyle FFP anlaşmasını aştığı ve bu yüzden Portekizli orta sahayı kadroya yazamadığı ortaya çıktı.
        Yalnız Kurt 2.Bölüm Fragmanı
        Haberler Spor ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de büyük sürpriz! Miguel Crespo neden Avrupa kadrosunda yok?
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