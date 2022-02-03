ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de büyük sürpriz! Miguel Crespo neden Avrupa kadrosunda yok?

Yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, UEFA'ya bildirdiği 23 kişilik oyuncu listesini açıkladı.



Ligin ilk yarısında lisansı yetişmediği için Avrupa listesinde ismi yer almayan Miguel Crespo'nun yine kendisine UEFA kadrosunda yer almaması şaşkınlık yarattı.