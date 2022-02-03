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    • Spor
    • 03.02.2022 12:13
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    • 03.02.2022 12:24
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    Özel Haber I Beşiktaş'tan Galatasaray'a Gedson çalımı! Aslan rövanşı alacak mı?

    Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'ın Gedson Fernandes'i bitirdiği ifade edilirken bu transferde beklenmedik bir gelişme yaşandı. G.Saray Gedson'u Beşiktaş'a kaptırdı. Portekizli yıldız, sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor’da forma giyecek. Sonrasında ise Beşiktaş’ın yolunu tutacak. Galatasaray’ın Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'i transfer ederek tepkilerini de bir an olsun dindirmeye çalışacağı belirtildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Beşiktaş’tan Galatasaray’a büyük çalım!

    Süper Lig'in iki dev kulübü arasında müthiş bir transfer savaşı yaşanıyor… Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçtiğimiz yaz başlayan transfer savaşında kazanan yine Siyah-Beyazlılar oldu…

    Yaz transfer döneminde Galatasaray, Rosier ve Ghezzal için hamle yapmış ancak Beşiktaş kiralık oynattığı oyuncuların bonservislerini almayı başarmıştı. Aslan bu girişimde sonuçsuz kaldı.

    Beşiktaş ezeli rakibine bu kez devre arası transfer döneminde 'Gol' attı… Galatasaray, Gedson Fernandes ile günlerdir transfer görüşmesi yaptı. Ancak Beşiktaş transferi birkaç saat içinde sonuçlandırdı.

    Portekizli yıldız, sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'da forma giyecek. Sonrasında ise Beşiktaş'ın yolunu tutacak. Galatasaray taraftarının eleştirdiği Burak Elmas Yönetimi ise karşı hamle yapmaya hazırlanıyor.

    Galatasaray'ın Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin ile yeniden görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Yönetim ve menajeri geçtiğimiz hafta pazarlık masasına oturmuş ancak somut bir adım atılmamıştı.

    Galatasaray Yönetimi'nin Kanadalı yıldızı transfer ederek taraftarların tepkilerini de bir an olsun dindirmeye çalışacağı belirtildi.
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    Haberler Spor Özel Haber I Beşiktaş'tan Galatasaray'a Gedson çalımı! Aslan rövanşı alacak mı?
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