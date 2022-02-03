Yaz transfer döneminde Galatasaray, Rosier ve Ghezzal için hamle yapmış ancak Beşiktaş kiralık oynattığı oyuncuların bonservislerini almayı başarmıştı. Aslan bu girişimde sonuçsuz kaldı.

Beşiktaş ezeli rakibine bu kez devre arası transfer döneminde 'Gol' attı… Galatasaray, Gedson Fernandes ile günlerdir transfer görüşmesi yaptı. Ancak Beşiktaş transferi birkaç saat içinde sonuçlandırdı.

Portekizli yıldız, sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'da forma giyecek. Sonrasında ise Beşiktaş'ın yolunu tutacak. Galatasaray taraftarının eleştirdiği Burak Elmas Yönetimi ise karşı hamle yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin ile yeniden görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Yönetim ve menajeri geçtiğimiz hafta pazarlık masasına oturmuş ancak somut bir adım atılmamıştı.

Galatasaray Yönetimi'nin Kanadalı yıldızı transfer ederek taraftarların tepkilerini de bir an olsun dindirmeye çalışacağı belirtildi.