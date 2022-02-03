Özel Haber I Trabzonspor'da stoper mesaisi! Fırtına'da temaslar sürüyor

Kış transfer dönemine hızlı giriş yapan Trabzonspor, 8 oyuncuyu renklerine bağlayarak kadrosunu daha da güçlendirdi… Karadeniz Fırtınası, puzzle'ın eksik parçasını ise sona bıraktı.
Bordo-Mavililer stoper transferi için geri sayıma geçti… Savunmanın göbeğine transfer yaparak bu sezona nokta koymaya hazırlanan Fırtına'da hummalı bir çalışma var.
Trabzonspor stoper transferine odaklanırken oyuncularına gelen tekliflere de şimdilik ret cevabı veriyor. Giresunspor maçında oyundan çıkarken sinirlenen ve bu hareketiyle tepki çeken Hüseyin Türkmen'i Konyaspor transfer etmek istiyor.
Ancak Trabzonspor stoper transferini henüz sonuçlandıramadığı için Hüseyin Türkmen'e gelen ikinci teklif de geri çevrildi. Hali hazırda Trabzonspor'un stoper bölgesinde Vitor Hugo, Stefano Denswil, Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan ve Hüseyin Türkmen yer alıyor.