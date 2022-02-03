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    • Spor
    • 03.02.2022 11:27
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    • 03.02.2022 11:27
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    Özel Haber I Trabzonspor'da stoper mesaisi! Fırtına'da temaslar sürüyor

    Son dakika Tranzonspor transler haberleri... Trabzonspor transfer şampiyonu olmak üzere. Yaptığı transferlerle göz dolduran bordo mavili kulüp toplamda 8 transfer yaptı. Savunma takviyesi de yapmaya çalışan Trabzonspor'da hummalı bir çalışma var.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Trabzonspor’da stoper mesaisi

    Kış transfer dönemine hızlı giriş yapan Trabzonspor, 8 oyuncuyu renklerine bağlayarak kadrosunu daha da güçlendirdi… Karadeniz Fırtınası, puzzle'ın eksik parçasını ise sona bıraktı.

    Bordo-Mavililer stoper transferi için geri sayıma geçti… Savunmanın göbeğine transfer yaparak bu sezona nokta koymaya hazırlanan Fırtına'da hummalı bir çalışma var.

    Trabzonspor stoper transferine odaklanırken oyuncularına gelen tekliflere de şimdilik ret cevabı veriyor. Giresunspor maçında oyundan çıkarken sinirlenen ve bu hareketiyle tepki çeken Hüseyin Türkmen'i Konyaspor transfer etmek istiyor.

    Ancak Trabzonspor stoper transferini henüz sonuçlandıramadığı için Hüseyin Türkmen'e gelen ikinci teklif de geri çevrildi. Hali hazırda Trabzonspor'un stoper bölgesinde Vitor Hugo, Stefano Denswil, Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan ve Hüseyin Türkmen yer alıyor.

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın stoper transferi için yönetimle sürekli temas halinde olduğu biliniyor. Stoper transferinde öncelik yerli isimler. Ancak ibre yabancıya da dönebilir…

        Karadeniz Fırtınası, Sassuolo'dan Kaan Ayhan için son dakikaya kadar çalışmalarını sürdürecek. Yabancı stoper transferi için ise gündeme gelen son isim Newcastle United forması giyen İsviçreli Fabian Schar

        Yabancı stoper transferinin gerçekleşmesi için bir isimle yolların ayrılması gerekiyor. Bordo-Mavili Yönetim, Anders Trondsen ile görüşmelerini sürdürüyor.
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