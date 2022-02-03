Özel Haber I Trabzonspor'da stoper mesaisi! Fırtına'da temaslar sürüyor

Bordo-Mavililer stoper transferi için geri sayıma geçti… Savunmanın göbeğine transfer yaparak bu sezona nokta koymaya hazırlanan Fırtına'da hummalı bir çalışma var.

Trabzonspor stoper transferine odaklanırken oyuncularına gelen tekliflere de şimdilik ret cevabı veriyor. Giresunspor maçında oyundan çıkarken sinirlenen ve bu hareketiyle tepki çeken Hüseyin Türkmen'i Konyaspor transfer etmek istiyor.