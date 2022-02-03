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    • Spor
    • 03.02.2022 12:20
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    • 03.02.2022 12:20
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    Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de 24'üncü haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik maçı olarak dikkat çeken Fenerbahçe - Başakşehir maçına Yaşar Kemal Uğurlu atandı.

    Süper Lig’de 24. haftanın hakemleri belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    Yarın:
    20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır
    20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam

    5 Şubat Cumartesi:
    13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Kürşad Filiz
    16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
    16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
    19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

    6 Şubat Pazar:
    16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler
    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
    19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
    19.00 Göztepe-Altay: Sarper Barış Saka

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    Haberler Spor Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu
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