Fenerbahçe'de 3. Ozan Tufan dönemi! İsmail Kartal istedi İstanbul'a geldi





WATFORD 19. SIRADA

Ozan Tufan daha önce de Alanyaspor'a kiralanmış sıonrasında Fener'e geri dönmüştü. Watford, kiralama bedeli olarak sarı lacivertli kulübe 1 milyon euro ödemişti. İngiliz ekibi Premier Lig'den düşmezse Watford, Sarı-Lacivertli kulübe 7 milyon Euro ödeyerek Ozan'ın bonservisini alacak. Ancak Watford 20 takımlı Premier Lig'de 19. sırada bulunuyor.

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