Fenerbahçe'de 3. Ozan Tufan dönemi! İsmail Kartal istedi İstanbul'a geldi

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, sarılacivertli takıma geri döndü. Fenerbahçe'nin Watford ile anlaşmasının ardından Ozan Tufan dün saat 14.00 sıralarında İstanbul'a geldi. Havalimanı çıkışında kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan milli futbolcu, aracına binerek havalimanından ayrıldı. Kısa bir süre önce baba olan Ozan Tufan'ın İstanbul'a yalnız gelmesi de dikkat çekti. Ozan'ın eşi Rojin ve çocukları Aren Kuzey, İngiltere'de kaldı. Ozan Tufan'ın takıma geri dönmesini teknik direktör İsmail Kartal'ın istediği öğrenilirken Sarı-Lacivertli taraftarlardan hem olumlu hem de olumsuz tepkiler geldi.
WATFORD 19. SIRADA
Ozan Tufan daha önce de Alanyaspor'a kiralanmış sıonrasında Fener'e geri dönmüştü. Watford, kiralama bedeli olarak sarı lacivertli kulübe 1 milyon euro ödemişti. İngiliz ekibi Premier Lig'den düşmezse Watford, Sarı-Lacivertli kulübe 7 milyon Euro ödeyerek Ozan'ın bonservisini alacak. Ancak Watford 20 takımlı Premier Lig'de 19. sırada bulunuyor.