Son dakika transfer haberleri... Ozan Tufan neden sezonu tamamlamadan Fenerbahçe’ye geri dönüyor? İşte Ozan Tufan gerçekleri
Son dakika transfer haberleri... Kiralık olarak Watford'da forma giyen Ozan Tufan, sezon henüz tamamlanmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Futbol camiası gündeme bomba gibi düşen olayı konuşurken Ozan Tufan neden geri dönüyor? sorusunun yanıtı büyük merak konusu oldu. İşte Ozan Tufan gerçekleri...
Ara transfer döneminde suskun kalan Fenerbahçe'de kiralık olarak Watford'da forma giyen Ozan Tufan'ın sezonu tamamlamadan geri dönmesi şaşkınlık yarattı. Bu sürpriz geri dönüşün perde arkası da ortaya çıktı.
Ozan Tufan'ın Premier Lig macerası kısa sürdü... Sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Fenerbahçe'den Watford'a kiralanan Ozan, sezonu İngiliz ekibinde tamamlayamadan geri dönerken, bu gelişme şaşkınlıkla karşılandı.
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'ı geri çağırmasının arkasındaki sebepler de belli oldu. Watford'ın kümede kalması durumunda Ozan için zorunlu olarak devreye girecek olan 7.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun İngiliz kulübünün ligde 19. sırada yer alması ve en önemli düşme adaylarından biri olarak gösterilmesi sebebiyle devreye girme ihtimalinin düşük bulunduğu ve bu yüzden Sarı-Lacivertliler'in bu kararı aldığı öğrenildi.
Watford'ın küme düşmesi halinde Ozan için zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmeyecek olmasına ek olarak 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun İngiliz ekibinde yeteri kadar şans bulamaması ve piyasasının düşme ihtimalinin de Fenerbahçe yönetimini harekete geçirdiği ve Sarı-Lacivertliler'in zarar etmemek için yıldız ismi geri çağırdığı belirtiliyor.
Bu sezon Watford'la ligde 7 maçta görev yapan ve 2022 yılında İngiliz ekibinde ligde forma şansı bulamayan Ozan Tufan'ı Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın da takımda görmeyi istediği ve yönetimin de bunun üzerine milli futbolcuyu yeniden takıma kazandırdığı belirtiliyor.
İsmail Kartal kısa süre önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Orta sahada oyunu iki yönlü oynayan bir oyuncuya ihtiyacımız var" açıklamasını yaparken yönetimin de bu soruna Ozan Tufan'la çözüm bulmaya çalıştığı düşünülüyor.