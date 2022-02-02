Son dakika transfer haberleri... Ozan Tufan neden sezonu tamamlamadan Fenerbahçe’ye geri dönüyor? İşte Ozan Tufan gerçekleri

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'ı geri çağırmasının arkasındaki sebepler de belli oldu. Watford'ın kümede kalması durumunda Ozan için zorunlu olarak devreye girecek olan 7.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun İngiliz kulübünün ligde 19. sırada yer alması ve en önemli düşme adaylarından biri olarak gösterilmesi sebebiyle devreye girme ihtimalinin düşük bulunduğu ve bu yüzden Sarı-Lacivertliler'in bu kararı aldığı öğrenildi.