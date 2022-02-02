Kiralık olarak gönderildiği Watford'dan Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

İNGİLİZ BASININDAN OZAN TUFAN İDDİASI

Fenerbahçe'den sezon başında 7.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu karşılığında İngiltere'nin Watford takımına kiralanan Ozan Tufan'ın sürpriz bir şekilde Sarı-Lacivertli kulübe geri dönmesi İngiliz basınında da geniş yankı uyandırdı.