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    • Spor
    • 02.02.2022 20:33
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    • 02.02.2022 20:46
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    Ozan Tufan’ın biletini Roy Hodgson kesmiş! İngilizler duyurdu

    Son dakika haberleri... Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan ile ilgili İngiltere'de bomba bir iddia ortaya atıldı. Ozan Tufan'ın Watford 'un yeni teknik direktörü Roy Hodgson’ın gözüne girmeyi başaramadığı ve bu sebeple kiralık sözleşmesinin sonlandırıldığı belirtildi. İşte o iddianın detayları...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ozan Tufan’ın biletini o kesmiş!

    Kiralık olarak gönderildiği Watford'dan Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

    İNGİLİZ BASININDAN OZAN TUFAN İDDİASI
    Fenerbahçe'den sezon başında 7.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu karşılığında İngiltere'nin Watford takımına kiralanan Ozan Tufan'ın sürpriz bir şekilde Sarı-Lacivertli kulübe geri dönmesi İngiliz basınında da geniş yankı uyandırdı.

    Ozan'ın ayrılığı ile ilgili birçok iddia ortaya atılırken, İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Milli futbolcunun, takımın yeni teknik direktörü Roy Hodgson'ın gözüne girmeyi başaramadığı ve bu sebeple kiralık sözleşmesinin sonlandırıldığı belirtildi.

    Hodgson'ın Ozan Tufan'a şans vermeyi düşünmemesi sebebiyle yıldız futbolcunun sezonu tamamlamadan Fenerbahçe'ye geri döndüğü aktarıldı.
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