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    Fransız futbolcu Gomis adını Galatasaray tarihine yazdıracak!

    36 yaşındaki Gomis resmi imzayı atarsa Galatasaray tarihinin en yaşlı transferi olacak... Bugün İstanbul’a gelmesi beklenen Gomis zirveyi Cedric Carrasso’nun elinden alacak.

    Rekortmen Gomis

    Galatasaray 3.5 yıl önce yollarını ayırdığı Bafetimbi Gomis'i yeniden renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın her konuda anlaştığı Fransız golcünün bugün İstanbul'da olması ve ardından 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Gomis'in atacağı imza, Galatasaray kulübünün tarihine de geçecek. Yıldız futbolcu, Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosuna kattığı en yaşlı futbolcu olacak. 6 Ağustos 1985 doğumlu olan Bafetimbi Gomis bugün itibariyle 36 yıl, 5 ay ve 25 gün önce dünyaya gelmişti. Tecrübeli golcü transferin resmiyet kazanmasının ardından rekoru Cedrid Carrasso'nun elinden alacak. Fransız kaleci, Gomis gibi 2017-2018 sezonunda Galatasaray'a transfer olmuştu. Carrasso, Sarı-Kırmızılı takıma imza attığında 36 yaş, 1 ay ve 2 gün önce dünyaya gelmişti.

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