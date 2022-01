GÜLÜMSEMEM HER ŞEYİ AÇIKLIYOR

Öte yandan Bafetimbi Gomis'ten de Galatasaray paylaşımı geldi. Fransız golcü, sosyal medya hesabından Galatasaray antrenman formasıyla fotoğrafını paylaşarak altına, "İyi haberi aldığınız o an... Gülümsemem her şeyi açıklıyor" notunu düştü.