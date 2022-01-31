Son dakika Galatasaray haberleri... Bafemtimbi Gomis ile yeni rekor geliyor! Galatasaray'ın transfer ettiği en yaşlı futbolcu olacak!
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Galatasaray, eski oyuncusu Bafetimbi Gomis'i yeniden renklerine bağlıyor. Tecrübeli golcü transferin resmiyet kazanmasının ardından 2017-2018'de transfer edilen en yaşlı oyuncu Cedrid Carrasso'nun rekorunu elinden alacak.
31.01.2022 12:19
- Son Güncelleme: 31.01.2022 12:19
Galatasaray 4 yıl önce yollarını ayırdığı Bafetimbi Gomis'i yeniden renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
Gomis'in atacağı imza, Galatasaray kulübünün tarihine de geçecek. Yıldız futbolcu, Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosuna kattığı en yaşlı futbolcu olacak.
6 Ağustos 1985 doğumlu olan Bafetimbi Gomis bugün itibariyle 36 yıl, 5 ay ve 25 gün önce dünyaya gelmişti.
Tecrübeli golcü transferin resmiyet kazanmasının ardından rekoru Cedrid Carrasso'nun elinden alacak. Fransız kaleci, Gomis gibi 2017-2018 sezonunda Galatasaray'a transfer olmuştu.
Gomis böylece Carrasso'yu geride bırakacak ve Galatasaray'ın transfer ettiği en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçecek.