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Fenerbahçe bu 4 golcünün peşinde! Liste belli oldu

Süper Lig'de özellikle gol yollarında problem yaşayan Fenerbahçe, devre arasında kadroya bir takviye yapmak istiyor. Transfer süresinin bitimine sayılı günler kala sarı-lacivertlilerin listesindeki 4 isim belli oldu.

01.02.2022 09:55 - Son Güncelleme: 01.02.2022 09:55
Fenerbahçe bu 4 golcünün peşinde! Liste belli oldu

Fenerbahçe, devre arası transfer döemi bitmeden kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin, kadrosuna katmak istediği forvetler ortaya çıkarken Kanarya, transferin son günlerine hareketli girecek.

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Fenerbahçe bu 4 golcünün peşinde! Liste belli oldu

Bu sezon gol yollarında sıkıntı çeken Fenerbahçe, kadrosuna bir golcü transferi yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe bu 4 golcünün peşinde! Liste belli oldu

FORVETLER BEKLENENİ VEREMEDİ!
Sarı-lacivertliler, forvet oyuncuları olan Mergim Berisha, Serdar Dursun ve Enner Valencia'dan bu istediği katkıyı alamadı.

Fenerbahçe bu 4 golcünün peşinde! Liste belli oldu

Sezon başında Salzburg'dan büyük umutlarla transfer edilen 23 yaşındaki Alman forvet Mergim Berisha, bu sezon Sarı-lacivertli formayla oyandığı 21 maçta 6 gol ve 3 asist kaydederek beklentilerin altında kaldı.

Fenerbahçe bu 4 golcünün peşinde! Liste belli oldu

Geçen sezonu Bundesliga 2'de gol kralı olarak tamamlayan Serdar Dursun ise çıktığı 19 maçta 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

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