Fenerbahçe bu 4 golcünün peşinde! Liste belli oldu
Süper Lig'de özellikle gol yollarında problem yaşayan Fenerbahçe, devre arasında kadroya bir takviye yapmak istiyor. Transfer süresinin bitimine sayılı günler kala sarı-lacivertlilerin listesindeki 4 isim belli oldu.
01.02.2022 09:55
- Son Güncelleme: 01.02.2022 09:55
Fenerbahçe, devre arası transfer döemi bitmeden kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin, kadrosuna katmak istediği forvetler ortaya çıkarken Kanarya, transferin son günlerine hareketli girecek.
Bu sezon gol yollarında sıkıntı çeken Fenerbahçe, kadrosuna bir golcü transferi yapmaya hazırlanıyor.