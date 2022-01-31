Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: Allahyar Sayyadmanesh Hull City'de!

Fenerbahçe, 20 yaşındaki İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh'in Championship ekiplerinden Hull City'ye sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in Hull City'ye sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklmada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City'e kiralanmıştır. Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.