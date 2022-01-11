Takımdaki geleceği merak ediliyordu! Fenerbahçe Allahyar’ın fiyatını belirledi: İşte istenen rakam…

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, 20 yaşındaki golcü için Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro'luk bir teklif sunarken, Belçika kulübü Anderlecht'in de Allahyar 5 milyon Euro'ya yakın bir teklifle Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürülüyor.