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    • Spor
    • 11.01.2022 18:51
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    • 11.01.2022 18:59
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    Takımdaki geleceği merak ediliyordu! Fenerbahçe Allahyar’ın fiyatını belirledi: İşte istenen rakam…

    Zorya ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe’ye geri dönen Allahyar Sayyadmanesh için Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ve Belçika ekibi Anderlecht, devreye girerken Sarı-Lacivertli yönetim İranlı golcünün bonservisini belirledi.

    EMRE AKDENİZ
    Fenerbahçe Allahyar’ın fiyatını belirledi

    Zorya ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye geri dönen Allahyar Sayyadmanesh için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ve Belçika ekibi Anderlecht, devreye girerken Sarı-Lacivertli yönetim İranlı golcünün bonservisini belirledi.

    İŞTE ALLAHYAR'IN BONSERVİS ÜCRETİ
    Fenerbahçe'ye Ukrayna kulübü Zorya ile kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle geri dönen Allahyar Sayyadmanesh için Sarı-Lacivertli kulübe resmi teklifler gelmeye devam ediyor.

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, 20 yaşındaki golcü için Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro'luk bir teklif sunarken, Belçika kulübü Anderlecht'in de Allahyar 5 milyon Euro'ya yakın bir teklifle Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürülüyor.

        Fenerbahçe'nin ise Allahyar'ı 5 milyon Euro'ya satmaya sıcak bakmadığı ve 20 yaşındaki forvet için 7 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtiliyor.

        İranlı forvetin ise şu ana kadar kendisine talip olan kulüpler içerisinden Anderlecht'e gitmeyi istediği ve Belçika ekibinin teknik direktörü Vincent Kompany ile çalışmak istediği biliniyor.

        Allahyar Sayyadmanesh'in satışı için kulüplerin teklif artırmasını bekleyen Fenerbahçe yönetimi ise, başka kulüplerin de transfer yarışına dahil olmasıyla rakamın daha da artacağını düşünüyor.
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            Haberler Spor Takımdaki geleceği merak ediliyordu! Fenerbahçe Allahyar’ın fiyatını belirledi: İşte istenen rakam…
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