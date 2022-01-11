Takımdaki geleceği merak ediliyordu! Fenerbahçe Allahyar’ın fiyatını belirledi: İşte istenen rakam…

Zorya ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye geri dönen Allahyar Sayyadmanesh için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ve Belçika ekibi Anderlecht, devreye girerken Sarı-Lacivertli yönetim İranlı golcünün bonservisini belirledi.
İŞTE ALLAHYAR'IN BONSERVİS ÜCRETİ
Fenerbahçe'ye Ukrayna kulübü Zorya ile kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle geri dönen Allahyar Sayyadmanesh için Sarı-Lacivertli kulübe resmi teklifler gelmeye devam ediyor.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, 20 yaşındaki golcü için Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro'luk bir teklif sunarken, Belçika kulübü Anderlecht'in de Allahyar 5 milyon Euro'ya yakın bir teklifle Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürülüyor.