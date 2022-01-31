Özel haber... Galatasaray'ın orta saha için transfer etmek istediği Erick Pulgar'da iki sıkıntı çıktı

Galatasaray orta alanda 2 sezondur yaşanan büyük sıkıntıyı ile çözmeye hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Fiorentina'nın ardından Şilili yıldızla da anlaşmaya vardı. Ancak sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray formasını giyecek Pulgar konusunda iki sıkıntı var.
SATIN ALMA OPSİYONU VE UEFA LİSTESİ PROBLEMİ
Birincisi satın alma opsiyonu… Galatasaray yaptığı sıkı pazarlıklara rağmen yıldız futbolcunun sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmayı başaramadı.
Sarı-Kırmızılılar eğer performansından memnun kalırsa Pulgar için sezon sonunda birkez daha Fiorentina ile görüşmek zorunda kalacak.