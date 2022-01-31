Özel haber... Galatasaray'ın orta saha için transfer etmek istediği Erick Pulgar'da iki sıkıntı çıktı

Galatasaray orta alanda 2 sezondur yaşanan büyük sıkıntıyı ile çözmeye hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Fiorentina'nın ardından Şilili yıldızla da anlaşmaya vardı. Ancak sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray formasını giyecek Pulgar konusunda iki sıkıntı var.