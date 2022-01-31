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    • 31.01.2022 19:36
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    Özel haber... Galatasaray'ın orta saha için transfer etmek istediği Erick Pulgar'da iki sıkıntı çıktı

    Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray, Domenec Torrent'in takımın başına geçmesi ile birlikte transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda orta alanı güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılı ekip Fiorentina’nın Şilili yıldızı Erick Pulgar'la anlaşmaya vardı. Fakat sezon sonuna kadar kiralık olarak alınmak istenilen Pulgar'da iki sıkıntı çıktı. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel haber | Erick Pulgar’da iki sıkıntı çıktı

    Galatasaray orta alanda 2 sezondur yaşanan büyük sıkıntıyı ile çözmeye hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Fiorentina'nın ardından Şilili yıldızla da anlaşmaya vardı. Ancak sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray formasını giyecek Pulgar konusunda iki sıkıntı var.

    SATIN ALMA OPSİYONU VE UEFA LİSTESİ PROBLEMİ
    Birincisi satın alma opsiyonu… Galatasaray yaptığı sıkı pazarlıklara rağmen yıldız futbolcunun sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmayı başaramadı.

    Sarı-Kırmızılılar eğer performansından memnun kalırsa Pulgar için sezon sonunda birkez daha Fiorentina ile görüşmek zorunda kalacak.

        Ancak İtalyan kulübünün nasıl bir bonservis isteği ile masaya oturacağı belirsizliğini koruyor.

        Erick Pulgar konusunda ikinci sıkıntı ise UEFA listesi konusunda ortaya çıkabilir. Yarın Türkiye saati ile 23.00'te Bolivya karşısında forma giyecek olan Şilili yıldızın İstanbul'a ne zaman geleceği belirsizliğini koruyor.

        Galatasaray, Avrupa Ligi için yeni kadro listesini en geç çarşamba gecesi 02.00'de UEFA'ya bildirmek zorunda.
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            Haberler Spor Özel haber... Galatasaray'ın orta saha için transfer etmek istediği Erick Pulgar'da iki sıkıntı çıktı
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