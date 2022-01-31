Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'den Ghislain Konan'a rest! Eğer Konan olmazsa hedefte Uğur Çiftçi ve Eren Evren Elmalı var

Fenerbahçe'de gündem sol bek transferi... Bir süre önce gündeme gelen Ghislain Konan için kulübü Reims ile bonservis konusunda anlaşma sağlamasına rağmen Fildişi sol bekin menajerinin çıkardığı pürüz sebebiyle bu transferde henüz istediği sonucu alamayan Fenerbahçe, bu gelişme üzerine alternatif isimler için girişimlerini hızlandırdı.