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    • 31.01.2022 15:20
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    Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'den Ghislain Konan'a rest! Eğer Konan olmazsa hedefte Uğur Çiftçi ve Eren Evren Elmalı var

    Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, sol bek olarak renklerine katmak istediği Ghislain Konan ile pürüz yaşadı. İstediği sonucu alamayan Fenerbahçe sol bek için yönünü Türk futbolculara döndü

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener’den Konan’a rest! Konan olmazsa...

    Ghislain Konan için kulübü Reims ile anlaşmasına rağmen oyuncunun menajeri ile yaşanan pürüz sebebiyle bu transferde henüz istediği sonucu alamayan Fenerbahçe, yabancı kontenjanında da yer açamadığı için yerli sol bek arayışlarına hız verdi.

    Fenerbahçe'de gündem sol bek transferi... Bir süre önce gündeme gelen Ghislain Konan için kulübü Reims ile bonservis konusunda anlaşma sağlamasına rağmen Fildişi sol bekin menajerinin çıkardığı pürüz sebebiyle bu transferde henüz istediği sonucu alamayan Fenerbahçe, bu gelişme üzerine alternatif isimler için girişimlerini hızlandırdı.

    Konan'ın menajerinin, oyuncunun sözleşmesinin 6 ay sonra bitecek olması sebebiyle imza parası istemesine olumlu yanıt vermeyen Sarı-Lacivertliler'in buna ek olarak 14 kişilik yabancı kontenjanında henüz yer açamaması sebebiyle de sol bek için yerli oyuncu formülünü devreye sokmaya hazırlandığı öğrenildi.

        Konan'ın menajerinin kendisine sunulan şartları kabul etmesi halinde Fildişili sol beke imza attıracak olan Fenerbahçe, aksi durumda ise Sivassporlu Uğur Çiftçi ve KasımpaşaEren Evren Elmalı'dan birini renklerine bağlayacak.

        Sivasspor'un Uğur Çiftçi için kapıyı 3 milyon Euro'dan açtığı öğrenilirken, Kasımpaşa'nın da 21 yaşındaki Eren Evren Elmalı için aynı düzeyde bir rakam istediği öne sürülüyor. Sarı-Lacivertliler ise sol bek tercihini yerliden yana kullanması halinde para+takas formülü ile Uğur ya da Eren'den birini kadrosuna katmak istiyor.

        Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Uğur Çiftçi bu sezon 28 maçta 5 asistlik bir performans ortaya koyarken, Eren Elmalı ise 22 maçta 2 asist yaptı.
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        Haberler Spor Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'den Ghislain Konan'a rest! Eğer Konan olmazsa hedefte Uğur Çiftçi ve Eren Evren Elmalı var
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