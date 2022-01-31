Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'den Ghislain Konan'a rest! Eğer Konan olmazsa hedefte Uğur Çiftçi ve Eren Evren Elmalı var

Ghislain Konan için kulübü Reims ile anlaşmasına rağmen oyuncunun menajeri ile yaşanan pürüz sebebiyle bu transferde henüz istediği sonucu alamayan Fenerbahçe, yabancı kontenjanında da yer açamadığı için yerli sol bek arayışlarına hız verdi.
Fenerbahçe'de gündem sol bek transferi... Bir süre önce gündeme gelen Ghislain Konan için kulübü Reims ile bonservis konusunda anlaşma sağlamasına rağmen Fildişi sol bekin menajerinin çıkardığı pürüz sebebiyle bu transferde henüz istediği sonucu alamayan Fenerbahçe, bu gelişme üzerine alternatif isimler için girişimlerini hızlandırdı.
Konan'ın menajerinin, oyuncunun sözleşmesinin 6 ay sonra bitecek olması sebebiyle imza parası istemesine olumlu yanıt vermeyen Sarı-Lacivertliler'in buna ek olarak 14 kişilik yabancı kontenjanında henüz yer açamaması sebebiyle de sol bek için yerli oyuncu formülünü devreye sokmaya hazırlandığı öğrenildi.