Fenerbahçe’de Allahyar çıkmazı!

Fenerbahçe'nin 2020 yılında Zorya Luhansk'a kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
Zorya ile kiralık sözleşmesi bir süre önce biten ve İstanbul'a dönen İranlı forvet için başta Metalist Kharkiv olmak üzere bazı takımlar Fenerbahçe'ye teklifte bulunurken, Sarı-Lacivertliler ise Allahyar'ı takımda tutmanın planlarını yapıyor.
Allahyar'ın sözleşmesini uzatıp takımda tutmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetiminin önünde ise bu konuda önemli bir engel var.