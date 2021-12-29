Fenerbahçe’de Allahyar çıkmazı!

Zorya ile kiralık sözleşmesi bir süre önce biten ve İstanbul'a dönen İranlı forvet için başta Metalist Kharkiv olmak üzere bazı takımlar Fenerbahçe'ye teklifte bulunurken, Sarı-Lacivertliler ise Allahyar'ı takımda tutmanın planlarını yapıyor.