Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.12.2021 15:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.12.2021 15:21
    ABONE OL

    Fenerbahçe'de Allahyar çıkmazı!

    Ukrayna ekibi Zorya Luhansk ile 1.5 yıllık kiralık sözleşmesi sona eren ve bir süre önce İstanbul'a dönen Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh'in Sarı-Lacivertli kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.

    EMRE AKDENİZ
    Fenerbahçe’de Allahyar çıkmazı!

    Fenerbahçe'nin 2020 yılında Zorya Luhansk'a kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

    Zorya ile kiralık sözleşmesi bir süre önce biten ve İstanbul'a dönen İranlı forvet için başta Metalist Kharkiv olmak üzere bazı takımlar Fenerbahçe'ye teklifte bulunurken, Sarı-Lacivertliler ise Allahyar'ı takımda tutmanın planlarını yapıyor.

    Allahyar'ın sözleşmesini uzatıp takımda tutmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetiminin önünde ise bu konuda önemli bir engel var.

        Şu an için 14 yabancısı bulunan Sarı-Lacivertliler'de devre arasında takımdan ayrılan bir yabancı oyuncu olmazsa Allahyar'a lisans çıkarılamayacak.
        Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanında yer açamaması durumunda ise Allahyar mecburen başka bir kulübe kiralanacak.

        İŞTE FENERBAHÇE'NİN MEVCUT YABANCILARI:

        1-Kim-Min Jae
        2-Attila Szalai
        3-Marcel Tisserand
        4-Filip Novak
        5-Luiz Gustavo
        6-Miha Zajc
        7-Miguel Crespo
        8-Jose Sosa
        9-Max Meyer
        10-Dimitrios Pelkas
        11-Bright Osayi-Samuel
        12- Diego Rossi
        13-Mergim Berisha
        14-Enner Valencia
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yılmaz Vural F.Bahçeli yöneticililerle görüştü
        Haberler Spor Fenerbahçe'de Allahyar çıkmazı!
            SON DAKİKA