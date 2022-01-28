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    Rota yeniden Elneny! 6 numara arayan Cimbom eski göz ağrısına yöneldi!

    Mangala’da yüksek maliyet engeline takılan, Diawara’yı ise ikna edemeyen yönetim, Torrent’in de Wanyama’yı veto etmesinin ardından rotayı Elneny’ye kırdı. İngiliz kulübü ve Mısırlı yıldızla görüşmeler yeniden başladı.

    Rota yeniden Elneny

    Orta alana takviye yapmak için büyük çaba harcayan Galatasaray 6 numarasını arıyor. Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar'da listenin ilk sırasında Mohamed Elneny'nin yazıldığı öğrenildi. Yönetimin pazarlık yaptığı isimlerden Orel Mangala'da yüksek maliyet engeline takıldığı, Roma'lı Amadou Diawara'nın ise şu anda Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.



    PAZARLIKLAR BAŞLADI
    Sezon sonuna kadar kiralanmak isteyen Victor Wanyama'ya da teknik direktör Domenec Torrent'in sıcak bakmaması sonrası rota yeniden İngiltere'ye döndü. Yönetim, Arsenal'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Elneny için birkez daha pazarlık masasına oturdu. Galatasaray'ın uygun bir maliyete Mısırlı futbolcunun bonservisini almak istediği, şu anda milli takımla beraber Afrika Kupası'nda bulunan Elneny'yle maaş pazarlığının ise sürdüğü belirlendi. Teknik direktör Mikel Arteta ile yıldızı bir türlü barışmayan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon Premier Lig'de sadece 7 maçta forma giyebildi.



    TÜRKIYE'Yİ ISTIYOR
    Bu karşılaşmaların sadece 1'inde ilk 11'de yer alan Mısırlı futbolcu 170 dakika sahada kalabildi. Daha önce ülkemizde Beşiktaş formasını giyen Mohamed Elneny'nin yeniden Türkiye'ye dönmek ve Galatasaray'da oynamak istediği belirtiliyor.

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