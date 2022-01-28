SON DAKİKA! Beşiktaş'ın yıldızı Salih Uçan Başakşehir'e kiralandı

Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Salih Uçan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

SALİH UÇAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Salih Uçan, profesyonel kariyerine başlamadan önce yaklaşık 6 yıl altyapıda oynamıştır. Buna göre, genç futbolcu 2004 yılında Marmaris Belediyespor ile bu spora adım atmıştır. Bundan sonraysa 2008 ve 2012 yılları arasında Bucaspor formasını taşımıştır. Yükselen başarı grafiğiyle dikkat çeken isim, sonrasında Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer olmuştur. Salih Uçan Fenerbahçe'den sırasıyla; Roma, Sion ve Empoli takımlarına kiralanmıştır. 2019'da imzalanan sözleşmeyle Aytemiz Alanyaspor'a transfer olmuştur. Burada gösterdiği çıkışla 2021-22 sezonu başında Beşiktaş'ın yolunu tuttu.

Salih Uçan Lig maçlarına devam ederken aynı zamanda A milli Takım ile de uluslararası maçlara çıkmıştır. Kendisi 2013 yılında yapılan, 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası ve Türkiye – Kuzey İrlanda maçlarında milli takım formasını taşımıştır.