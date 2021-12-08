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    • Spor
    • 08.12.2021 09:26
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    • 08.12.2021 09:26
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    Beşiktaş'ta gündem yeniden Elneny

    Son dakika Beşiktaş haberleri... Ligde istediği performansı sergileyemeyen, Avrupa'ya ise sıfır çekerek veda eden Beşiktaş Arsenal'de forma giyen eski yıldızını yeniden gündeme aldı.

    Beşiktaş’ta gündem yeniden Elneny

    Ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Siyah-Beyazlılar'ın, gündemine eski bir oyuncusunu aldığı ortaya çıktı. Kara Kartal'ın, 2019-20 sezonları arasında takımda kiralık olarak forma giyen Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny'yi hedefleri arasına eklediği kaydedildi.

    Beşiktaş forması giydiği sezonda 36 karşılaşmaya çıkıp 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyen başarılı futbolcu, özellikle ön libero hattında Atiba Hutchinson'la birlikte yakaladığı uyumla büyük dikkat çekmişti.

    Sözleşmesindeki 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu sebebiyle Elneny'yi kadroda tutamayan Siyah-Beyazlılar, Arsenal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı futbolcuyu bu kez kadrosuna katmak istiyor.

        GALATASARAY DA TAKİPTE
        Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu için çalışma başlatan yönetimin, kulübünün sözleşme uzatmaya olumlu bakmadığı oyuncuyu devre arasında bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planladığı kaydedildi.

        Bu sezon Arsenal formasıyla 7 karşılaşmada toplam 315 dakika süre alıp 1 asistle oynayan Elneny'nin de büyük sevgi gördüğü Beşiktaş'a dönmeye olumlu baktığı konuşuluyor. İngiltere Premier Lig ve Mısır Ligi'nden de deneyimli isimle ilgilenen kulüpler olduğu ifade edildi.

        Mohamed Elneny, bu sezon Arsenal formasıyla 7 karşılaşmaya çıkıp 1 asist yaptı.

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