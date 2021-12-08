Beşiktaş’ta gündem yeniden Elneny

Ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Siyah-Beyazlılar'ın, gündemine eski bir oyuncusunu aldığı ortaya çıktı. Kara Kartal'ın, 2019-20 sezonları arasında takımda kiralık olarak forma giyen Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny'yi hedefleri arasına eklediği kaydedildi.
Beşiktaş forması giydiği sezonda 36 karşılaşmaya çıkıp 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyen başarılı futbolcu, özellikle ön libero hattında Atiba Hutchinson'la birlikte yakaladığı uyumla büyük dikkat çekmişti.
Sözleşmesindeki 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu sebebiyle Elneny'yi kadroda tutamayan Siyah-Beyazlılar, Arsenal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı futbolcuyu bu kez kadrosuna katmak istiyor.