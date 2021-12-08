Beşiktaş’ta gündem yeniden Elneny

Bu sezon Arsenal formasıyla 7 karşılaşmada toplam 315 dakika süre alıp 1 asistle oynayan Elneny'nin de büyük sevgi gördüğü Beşiktaş'a dönmeye olumlu baktığı konuşuluyor. İngiltere Premier Lig ve Mısır Ligi'nden de deneyimli isimle ilgilenen kulüpler olduğu ifade edildi.