ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de Max Meyer’den sonra sürpriz bir ayrılık daha gündemde! Diego Rossi...

İlk olarak gözden çıkarılan yabancı isim olan Max Meyer ile yolları ayırıp Alman oyuncunun yerine sol bek transferini listeye yazmak isteyen ve bu bölge için Fildişili Ghislain Konan ile büyük oranda anlaşan Fenerbahçe'de forvet transferine yer açmak için ise sürpriz bir ismin ayrılığı gündeme geldi.