ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de Max Meyer’den sonra sürpriz bir ayrılık daha gündemde! Diego Rossi...
Ara transfer döneminde yabancı oyuncu takviyesi yapabilmek için dolu olan 14 kişilik yabancı kontenjanında yer açmak zorunda olan Fenerbahçe'de satış listesine konulan Max Meyer'den sonra sürpriz bir ayrılık daha gündeme geldi. Sarı Lacivertliler, takımda kiralık forma giyen Diego Rossi'nin sözleşmesinin feshini gündeme aldı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
Kış transfer döneminde yabancı oyuncu transferi yapabilmek için 14 kişilik yabancı kontenjanında yer açmak zorunda olan Fenerbahçe, takımdan ayrılması gündemde olan futbolcuları netleştirmeye çalışıyor.
İlk olarak gözden çıkarılan yabancı isim olan Max Meyer ile yolları ayırıp Alman oyuncunun yerine sol bek transferini listeye yazmak isteyen ve bu bölge için Fildişili Ghislain Konan ile büyük oranda anlaşan Fenerbahçe'de forvet transferine yer açmak için ise sürpriz bir ismin ayrılığı gündeme geldi.
ROSSI GÜNDEME GELDİ
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Luiz Gustavo ve Jose Sosa'yı gözden çıkaran Fenerbahçe yönetimi, bu iki oyuncunun ayrılığa yanaşmaması sebebiyle takımda kiralık forma giyen Diego Rossi'nin sözleşmesinin feshini gündeme aldı.
Diego Rossi ile gelecek sezon devam etmeyi düşünmeyen Sarı-Lacivertli yönetimin, kiralık olması sebebiyle en rahat sözleşme feshi yapılabilecek isimlerden birinin Rossi olduğunu düşündüğü belirtiliyor.