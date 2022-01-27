Vav TV İzle
Haberler Spor ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de Max Meyer’den sonra sürpriz bir ayrılık daha gündemde! Diego Rossi...

ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de Max Meyer’den sonra sürpriz bir ayrılık daha gündemde! Diego Rossi...

Ara transfer döneminde yabancı oyuncu takviyesi yapabilmek için dolu olan 14 kişilik yabancı kontenjanında yer açmak zorunda olan Fenerbahçe'de satış listesine konulan Max Meyer'den sonra sürpriz bir ayrılık daha gündeme geldi. Sarı Lacivertliler, takımda kiralık forma giyen Diego Rossi'nin sözleşmesinin feshini gündeme aldı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
Özel haber
27.01.2022 23:30 - Son Güncelleme: 27.01.2022 23:32
ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de Max Meyer’den sonra sürpriz bir ayrılık daha gündemde! Diego Rossi...

Kış transfer döneminde yabancı oyuncu transferi yapabilmek için 14 kişilik yabancı kontenjanında yer açmak zorunda olan Fenerbahçe, takımdan ayrılması gündemde olan futbolcuları netleştirmeye çalışıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de Max Meyer’den sonra sürpriz bir ayrılık daha gündemde! Diego Rossi...

İlk olarak gözden çıkarılan yabancı isim olan Max Meyer ile yolları ayırıp Alman oyuncunun yerine sol bek transferini listeye yazmak isteyen ve bu bölge için Fildişili Ghislain Konan ile büyük oranda anlaşan Fenerbahçe'de forvet transferine yer açmak için ise sürpriz bir ismin ayrılığı gündeme geldi.

ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de Max Meyer’den sonra sürpriz bir ayrılık daha gündemde! Diego Rossi...

ROSSI GÜNDEME GELDİ
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Luiz Gustavo ve Jose Sosa'yı gözden çıkaran Fenerbahçe yönetimi, bu iki oyuncunun ayrılığa yanaşmaması sebebiyle takımda kiralık forma giyen Diego Rossi'nin sözleşmesinin feshini gündeme aldı.

ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de Max Meyer’den sonra sürpriz bir ayrılık daha gündemde! Diego Rossi...

Diego Rossi ile gelecek sezon devam etmeyi düşünmeyen Sarı-Lacivertli yönetimin, kiralık olması sebebiyle en rahat sözleşme feshi yapılabilecek isimlerden birinin Rossi olduğunu düşündüğü belirtiliyor.

ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de Max Meyer’den sonra sürpriz bir ayrılık daha gündemde! Diego Rossi...

Bu yüzden Meyer'e ek olarak Sosa ve Gustavo ikilisinden birinin takımdan ayrılmaması halinde Uruguaylı kanat oyuncusunun takımdan gönderilebileceği belirtiliyor.

SON DAKİKA