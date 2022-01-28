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    • Spor
    • 28.01.2022 14:23
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    • 28.01.2022 15:02
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    Son dakika! Galatasaray'ın yeni başkan yardımcısı Özgür Kalelioğlu oldu

    Galatasaray haberleri... Galatasaray Kulübü, Özgür Kalelioğlu'nun yönetim kurulu kararıyla başkan yardımcılığı görevine getirildiğini açıkladı.

    Galatasaray’ın yeni başkan yardımcısı belli oldu

    Son dakika haberleri... Galatasaray'da geçtiğimiz aylarda istifa eden başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in yerine göreve gelen isim belli oldu.

    Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan duyuruda bu göreve, yönetim kurulu kararıyla Özgür Kalelioğlu'nun getirildiği bildirildi.

    Galatasaray'ın açıklaması şöyle:

    "Yönetim Kurulu kararımız uyarınca Galatasaray Spor kulübü Başkan Yardımcılığına 15143 Sicil Numaralı Üyemiz Özgür Kalelioğlu getirilmiştir."

    Kamuoyunun bilgisine sunarız.

    Galatasaray Spor kulübü"

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