Son dakika haberleri... Galatasaray'da geçtiğimiz aylarda istifa eden başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in yerine göreve gelen isim belli oldu.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan duyuruda bu göreve, yönetim kurulu kararıyla Özgür Kalelioğlu'nun getirildiği bildirildi.

Galatasaray'ın açıklaması şöyle:

"Yönetim Kurulu kararımız uyarınca Galatasaray Spor kulübü Başkan Yardımcılığına 15143 Sicil Numaralı Üyemiz Özgür Kalelioğlu getirilmiştir."

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Galatasaray Spor kulübü"