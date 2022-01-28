Vav TV İzle
Haberler Spor Son dakika transfer haberleri... Galatasaray’ın yeni kalecisi Roman Bürki mi? Şok detay! Campos devreye girdi

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray’ın yeni kalecisi Roman Bürki mi? Şok detay! Campos devreye girdi

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de küme düşme riskiyle karşı karşıya olan Galatasaray kaleci krizine Roman Bürki ile son vermek istiyor. Alman basınında son dakika olarak verilen haberde Bürki'nin sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralanacağı söylenirken transferin perde arkasında ise o isim olduğu iddia edildi.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
28.01.2022 14:04 - Son Güncelleme: 28.01.2022 14:04
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray’ın yeni kalecisi Roman Bürki mi? Şok detay! Campos devreye girdi

Uzun süredir yaşadığı kaleci krizine son vermek isteyen Galatasaray'da Roman Bürki sesleri yükseliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray’ın yeni kalecisi Roman Bürki mi? Şok detay! Campos devreye girdi

Alman basınının da 'son dakika' olarak verdiği habere göre Sarı-Kırmızılılar, İsviçreli kaleciyi sezon sonuna kadar kiralıyor.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray’ın yeni kalecisi Roman Bürki mi? Şok detay! Campos devreye girdi

Alınan bilgilere göre bu transferin perde arkasında Luis Campos var…

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray’ın yeni kalecisi Roman Bürki mi? Şok detay! Campos devreye girdi

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak çalışmayı kabul eden Campos'un Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını canlı olarak izledikten sonra yönetime verdiği raporda, "Bu takıma uluslararası düzeyde bir kaleci lazım" dediği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray’ın yeni kalecisi Roman Bürki mi? Şok detay! Campos devreye girdi

Portekizli futbol adamının, ismi gündemde yer alan Sinan Bolat'ı bu nedenle veto ettiği ve Roman Bürki'yi Galatasaray yönetimine önerdiği belirlendi.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray’ın yeni kalecisi Roman Bürki mi? Şok detay! Campos devreye girdi

Yine Dortmund ve İsviçreli kalecinin menajeriyle yapılan görüşmeleri de Luis Campos'un bizzat yürüttüğü öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray’ın yeni kalecisi Roman Bürki mi? Şok detay! Campos devreye girdi

Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc'la çok yakın ilişkileri olan Campos'un bu sayede transferi bitirme aşamasına getirdiği belirtiliyor.

SON DAKİKA