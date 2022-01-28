Son dakika transfer haberleri... Galatasaray’ın yeni kalecisi Roman Bürki mi? Şok detay! Campos devreye girdi
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de küme düşme riskiyle karşı karşıya olan Galatasaray kaleci krizine Roman Bürki ile son vermek istiyor. Alman basınında son dakika olarak verilen haberde Bürki'nin sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralanacağı söylenirken transferin perde arkasında ise o isim olduğu iddia edildi.
28.01.2022 14:04
- Son Güncelleme: 28.01.2022 14:04
Uzun süredir yaşadığı kaleci krizine son vermek isteyen Galatasaray'da Roman Bürki sesleri yükseliyor.
Alman basınının da 'son dakika' olarak verdiği habere göre Sarı-Kırmızılılar, İsviçreli kaleciyi sezon sonuna kadar kiralıyor.
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak çalışmayı kabul eden Campos'un Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını canlı olarak izledikten sonra yönetime verdiği raporda, "Bu takıma uluslararası düzeyde bir kaleci lazım" dediği öğrenildi.
Portekizli futbol adamının, ismi gündemde yer alan Sinan Bolat'ı bu nedenle veto ettiği ve Roman Bürki'yi Galatasaray yönetimine önerdiği belirlendi.