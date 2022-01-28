Son dakika transfer haberleri... Galatasaray’ın yeni kalecisi Roman Bürki mi? Şok detay! Campos devreye girdi

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak çalışmayı kabul eden Campos'un Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını canlı olarak izledikten sonra yönetime verdiği raporda, "Bu takıma uluslararası düzeyde bir kaleci lazım" dediği öğrenildi.