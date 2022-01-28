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    • Spor
    • 28.01.2022 12:18
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    • 28.01.2022 12:30
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    Türkiye Takvim.com.tr'den duymuştu! Luis Campos Galatasaray'ın teklifini kabul etti

    Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde İstanbul'a davet ettiği Luis Campos, sarı-kırmızılı ekibin teklifini kabul etti. Direkt olarak Başkan Burak Elmas'a bağlı çalışacağı öğrenilen Campos'un transfer ve satılacak isimler başta olmak üzere, scouting ve altyapı konularından da sorumlu olması bekleniyor.

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    Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta İstanbul'a davet ettiği Luis Campos'la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Alınan son dakika bilgisine göre dünyaca ünlü futbol adamı, Sarı-Kırmızılılar'ın yaptığı teklifi kabul etti.



    Campos'un direkt Başkan Burak Elmas'a bağlı çalışacağı ve birçok konuda Galatasaray'a katkı vereceği öğrenildi. Campos'un transferler, satılacak oyuncular, scouting ve altyapı başta olmak üzere çok önemli alanlardan sorumlu olacağı belirlendi.



    İstanbul'da Başkan Burak Elmas ile yüz yüze görüşmeler yapan Luis Campos ardından Kasımpaşa ile Trabzonspor maçlarını Nef Stadı'ndan canlı olarak izlemişti. Luis Campos'un takımla ilgili geniş çaplı bir rapor sunduğu ve önümüzdeki dönemki kadro mühendisliğinin bu rapor doğrultusunda yapılacağı öğrenildi.
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        Haberler Spor Türkiye Takvim.com.tr'den duymuştu! Luis Campos Galatasaray'ın teklifini kabul etti
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