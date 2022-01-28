Türkiye Takvim.com.tr'den duymuştu! Luis Campos Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta İstanbul'a davet ettiği Luis Campos'la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Alınan son dakika bilgisine göre dünyaca ünlü futbol adamı, Sarı-Kırmızılılar'ın yaptığı teklifi kabul etti.
Campos'un direkt Başkan Burak Elmas'a bağlı çalışacağı ve birçok konuda Galatasaray'a katkı vereceği öğrenildi. Campos'un transferler, satılacak oyuncular, scouting ve altyapı başta olmak üzere çok önemli alanlardan sorumlu olacağı belirlendi.
İstanbul'da Başkan Burak Elmas ile yüz yüze görüşmeler yapan Luis Campos ardından Kasımpaşa ile Trabzonspor maçlarını Nef Stadı'ndan canlı olarak izlemişti. Luis Campos'un takımla ilgili geniş çaplı bir rapor sunduğu ve önümüzdeki dönemki kadro mühendisliğinin bu rapor doğrultusunda yapılacağı öğrenildi.