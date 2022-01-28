Türkiye Takvim.com.tr'den duymuştu! Luis Campos Galatasaray'ın teklifini kabul etti





İstanbul'da Başkan Burak Elmas ile yüz yüze görüşmeler yapan Luis Campos ardından Kasımpaşa ile Trabzonspor maçlarını Nef Stadı'ndan canlı olarak izlemişti. Luis Campos'un takımla ilgili geniş çaplı bir rapor sunduğu ve önümüzdeki dönemki kadro mühendisliğinin bu rapor doğrultusunda yapılacağı öğrenildi.