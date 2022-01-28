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    • Spor
    • 28.01.2022 14:35
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    • 28.01.2022 14:35
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    Bu hafta maçlar neden yok? Süper Lig'de maçlar neden ertelendi? Ligler ne zaman başlayacak?

    Süper Lig 24. hafta programı ve maçların neden iptal olduğu araştırılıyor. Bu kapsamda Süper Lig 24. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı futbolseverlerin en çok araştırdığı konulardan birisi oluyor. Taraftarların takımların oynacağı karşılaşmaların gün ve saat bilgisini öğrenmek üzere araştırmaları sürüyor. Peki, maçlar neden ertelendi? Süper Lig'de bu hafta maç neden yok? Ligler ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

    Süper Lig’de bu hafta maç neden yok?

    Süper Lig'in 24. hafta maçları bu hafta oynanmayacak. Süper Lig'in 24. hafta maçlarının gün ve saatleri duyuruldu. Öte yandan liglere 1 hafta ara verilmesinin nedeni futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, maçlar neden ertelendi? Süper Lig'de bu hafta maç neden yok? Ligler ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

    BU HAFTA NEDEN MAÇ YOK?

    Maçlar Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri nedeniyle 1 hafta süreyle ertelendi. Türkiye Liglerinin'nin yanı sıra Avrupa'da da bu hafta karşılaşmalar oynanmayacak.

    SÜPER LİG 24. HAFTA PROGRAMI

    4 Şubat Cuma

    04.02.2022 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - GZT GİRESUNSPOR
    04.02.2022 20:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR

        5 Şubat Cumartesi

        05.02.2022 13:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
        05.02.2022 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
        05.02.2022 16:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
        05.02.2022 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

        6 Şubat Pazar

        06.02.2022 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY A.Ş.
        06.02.2022 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
        06.02.2022 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
        06.02.2022 19:00 GÖZTEPE A.Ş. - ALTAY Detaylar Detaylar
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        Haberler Spor Bu hafta maçlar neden yok? Süper Lig'de maçlar neden ertelendi? Ligler ne zaman başlayacak?
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