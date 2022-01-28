Bu hafta maçlar neden yok? Süper Lig'de maçlar neden ertelendi? Ligler ne zaman başlayacak?

Süper Lig'in 24. hafta maçları bu hafta oynanmayacak. Süper Lig'in 24. hafta maçlarının gün ve saatleri duyuruldu. Öte yandan liglere 1 hafta ara verilmesinin nedeni futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, maçlar neden ertelendi? Süper Lig'de bu hafta maç neden yok? Ligler ne zaman başlayacak? İşte detaylar...