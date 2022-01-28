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    • Spor
    • 28.01.2022 13:59
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    • 28.01.2022 14:00
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    Galatasaray Tuzlaspor maç özeti! GS Tuzla maçı canlı izle! GS Tuzla maçı hangi kanalda?

    Galatasaray ve Tuzlaspor hazırlık maçları kapsamında karşı karşıya geliyor. Maça dair detayları merak eden futbolseverler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. GS Tuzla maçı canlı izle karşılaşma esnasında araştırılıyor. Bu kapsamda Galatasaray Tuzlaspor maç özeti hakkında araştırmalar artış geçti. Peki, GS Tuzla maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    Galatasaray Tuzlaspor maç özeti!

    Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve TFF 1. lig takımlarından Tuzlaspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı yakından takip eden futbolseverler Galatasaray Tuzlaspor maç özeti hakkında araştırma yapıyor. Maça dair merak edilenleri haberimizde kapsamlı bir derledik. İşte GS Tuzla maçına dair detaylar...

    MAÇA DAİR BİLGİLER

    Galatasaray Tuzlaspor maçının yayıncı kuruluşu bulunmuyor. Mücadele, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanıyor. 13 ay sonra formasına kavuşan Omar Elabdellaoui ilk 11'de sahaya çıktı.

    GALATASARAY TUZLASPOR İLK 11'LER

    Galatasaray: Berk, Omar, Aytaç, Marcao, van Aanholt, Taylan, Bartuğ, Kerem, Oğulcan, Barış, Halil

    Tuzlaspor: Angeler, Posmac, Rotman, Ferhat, Samet, Aykut, Diack, Tayfun, Onat, Ahmet, Ezeh

        GALATASARAY, AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

        Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Galatasaray Nef Stadı'nda gerçekleştirilen sabah idmanında sarı-kırmızılılar, koşu ve pas çalışması yaptı. Daha sonra dar alanda hücum varyasyonları üzerinde duran Galatasaray'ın sabah idmanı, çift kale maçla tamamlandı.

        Sarı-kırmızılı ekip günün ikinci antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi. İlk bölümde top kapma ve pas çalışması yapan oyuncular, ikinci bölümde hücum varyasyonları üzerinde durdu.

        Milli takım kampındaki Mustafa Muhammed antrenmanlarda yer almadı. Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Alpaslan Öztürk ise günü tedaviyle geçirdi.

        Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları kapsamında yarın saat 13.00'te Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile bir maç yapacak.
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