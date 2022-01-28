Galatasaray Tuzlaspor maç özeti! GS Tuzla maçı canlı izle! GS Tuzla maçı hangi kanalda?

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve TFF 1. lig takımlarından Tuzlaspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı yakından takip eden futbolseverler Galatasaray Tuzlaspor maç özeti hakkında araştırma yapıyor. Maça dair merak edilenleri haberimizde kapsamlı bir derledik. İşte GS Tuzla maçına dair detaylar...
MAÇA DAİR BİLGİLER
Galatasaray Tuzlaspor maçının yayıncı kuruluşu bulunmuyor. Mücadele, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanıyor. 13 ay sonra formasına kavuşan Omar Elabdellaoui ilk 11'de sahaya çıktı.
GALATASARAY TUZLASPOR İLK 11'LER
Galatasaray: Berk, Omar, Aytaç, Marcao, van Aanholt, Taylan, Bartuğ, Kerem, Oğulcan, Barış, Halil
Tuzlaspor: Angeler, Posmac, Rotman, Ferhat, Samet, Aykut, Diack, Tayfun, Onat, Ahmet, Ezeh