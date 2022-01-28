Galatasaray Tuzlaspor’dan ağır bir yenilgi alınca Beşiktaş’ın yıldızı Josef de Souza bakın ne yaptı

Sonrasında Fatih Öztürk'le değişti. Ancak Fatih sakatlanınca Tuzlaspor 'dan izin alındı ve Berk soyunma odasından geri çağrılıp tekrar kaleye geçti.

Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı. Galatasaray'da maça kalede Berk Balaban başladı.

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