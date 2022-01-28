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    • 28.01.2022 15:21
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    • 28.01.2022 15:22
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    Galatasaray Tuzlaspor’dan ağır bir yenilgi alınca Beşiktaş’ın yıldızı Josef de Souza bakın ne yaptı

    Galatasaray haberleri... Sarı-Kırmızılılar bugün oynanan maçta TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'dan ağır bir yenilgi aldı. Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza Galatasaray’ın farklı mağlubiyeti sonrasında sosyal medyadan olay bir paylaşımda bulundu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Souza’dan olay Galatasaray paylaşımı

    Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'a 6-2 mağlup oldu… Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza'nın paylaşımı sosyal medyada olay oldu...

    Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Galatasaray'ın farklı mağlubiyeti sonrasında gülücük emojisi paylaştı. Josef'in paylaşımının Galatasaray maçının bitiş düdüğüyle birlikte olması dikkatlerden kaçmadı.

    Galatasaray'ın Tuzlaspor maçındaki gollerini Onay Kutay Kurt (kk) ve Ömer Bayram attı. Tuzlaspor'un golleri ise Ezeh (3), Onay Kutay Kurt, Sedat Şahintürk ve Bardhi'den geldi.

        Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı. Galatasaray'da maça kalede Berk Balaban başladı.

        Sonrasında Fatih Öztürk'le değişti. Ancak Fatih sakatlanınca Tuzlaspor'dan izin alındı ve Berk soyunma odasından geri çağrılıp tekrar kaleye geçti.

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