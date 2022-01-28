Galatasaray Tuzlaspor’dan ağır bir yenilgi alınca Beşiktaş’ın yıldızı Josef de Souza bakın ne yaptı

Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'a 6-2 mağlup oldu… Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza'nın paylaşımı sosyal medyada olay oldu...
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Galatasaray'ın farklı mağlubiyeti sonrasında gülücük emojisi paylaştı. Josef'in paylaşımının Galatasaray maçının bitiş düdüğüyle birlikte olması dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray'ın Tuzlaspor maçındaki gollerini Onay Kutay Kurt (kk) ve Ömer Bayram attı. Tuzlaspor'un golleri ise Ezeh (3), Onay Kutay Kurt, Sedat Şahintürk ve Bardhi'den geldi.