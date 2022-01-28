Galatasaray'a transfer piyangosu! İngiliz ekibi Marcao'yu istiyor
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de bu sezon aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılıların ayakta kalan birkaç isminden biri olan Marcao'ya Newcastle United'ın talip olduğu iddia edildi. İngiliz kulübünün kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.
Süper Lig'de 12 Ocak itibarıyla başlayan transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, bu sezon beklentilerin altında bir grafik çizen Galatasaray'da transfer temasları tam gaz sürüyor.
Bu isimlerden biri olan ve performansıyla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmeye başaran isimlerden Marcao için de İtalya'dan flaş bir haber geldi.
Fotomac.com.tr'nin Tuttomercato'dan derlediği habere göre; Suudi Arabistan veliaht prensi Mohammed bin Salman'ın satın almasının ardından dünyanın en zengin kulübü olan Premier Lig ekibi Newcastle United, Galatasaraylı Marcao'yu transfer listesine aldı.
Haberde İspanyol ekibi Sevilla'da forma giyen Diego Carlos'u kadrosuna katmak isteyen Newcastle United'un bu transferin zora girmesi sonrası rotayı farklı isimlere çevirdiği ve bu isimlerden birinin de Galatasaray'da forma giyen Marcao olduğu belirtildi.