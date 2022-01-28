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    • Spor
    • 28.01.2022 16:26
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    • 28.01.2022 16:26
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    Trabzonspor'da Gervinho'nun sözleşmesi feshedildi

    Trabzonspor'a sezon başında transfer edilen ve sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Gervinho'nun sözleşmesi yabancı sınırı nedeniyle feshedildi. Bordo-mavililer resmi sitesinden yaptığı açıklamada, karşılıklı anlaşarak kontratın sonlandırıldığını belirtti ve 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapıldığını duyurdu.

    Trabzonspor’da Gervinho gelişmesi! Sözleşmesi...

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Gervinho'nun sözleşmesi feshedildi. Bordo-mavililer resmi sitesinden yaptığı açıklamada, karşılıklı anlaşarak kontratın sonlandırıldığını belirtti ve 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapıldığını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
    Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Kouassi Gervais Yao arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla Şirketimiz arasında, 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştır. Yapılan yeni anlaşma ile oyuncumuzun eski sözleşmesindeki hakları korunmuştur.

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    Haberler Spor Trabzonspor'da Gervinho'nun sözleşmesi feshedildi
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