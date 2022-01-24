Galatasaray’da hareketli saatler! Erken seçim için resmen düğmeye basıldı

Tarihinin en sıkıntılı süreçlerinden birisini yaşayan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas için tehlike çanları çalıyor. Trabzonspor yenilgisi sonrası binlerce taraftarın çok yüksek sesle istifaya çağırdığı Elmas için muhalefet de resmen düğmeye basmış durumda.
ERKEN SEÇİM HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Alınan bilgilere göre eski başkanlardan Dursun Özbek, son seçimde Burak Elmas'ın rakiplerinden biri olan Metin Öztürk'le beraber erken seçim hazırlıklarına başladı.
Yine son seçimde aday olan Divan Kurulu eski başkanı Eşref Hamamcıoğlu da kulübün önde gelen isimleriyle beraber yoğun bir çalışma içine girmiş durumda.