Galatasaray’da hareketli saatler! Erken seçim için resmen düğmeye basıldı



Ancak Elmas'ın üzerindeki büyük baskıya rağmen şu anda erken seçim fikrine soğuk baktığı belirtiliyor. Alınan bilgilere göre Elmas, takımın önümüzdeki süreçte toparlanması durumunda hem tribündeki hem de kulüp içindeki 'istifa' seslerinin kesileceğini düşünüyor.



Ancak ligdeki kötü sonuçlar devam ederse Galatasaray'da erken seçimin çok ciddi bir şekilde gündeme geleceği de ifade ediliyor.

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