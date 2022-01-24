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    • Spor
    • 24.01.2022 11:56
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    • 24.01.2022 11:56
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    Galatasaray’da hareketli saatler! Erken seçim için resmen düğmeye basıldı

    Spor Toto Süper Lig'deki kötü gidişe bir türlü son veremeyen Galatasaray'da Trabzonspor yenilgisi sonrası binlerce taraftarın çok yüksek sesle istifaya çağırdığı Elmas için muhalefet de resmen düğmeye bastı. Gelen son dakika haberine göre, eski başkanlardan Dursun Özbek, son seçimde Burak Elmas’ın rakiplerinden biri olan Metin Öztürk’le beraber erken seçim hazırlıklarına başladı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Saray’da düğmeye basıldı!

    Tarihinin en sıkıntılı süreçlerinden birisini yaşayan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas için tehlike çanları çalıyor. Trabzonspor yenilgisi sonrası binlerce taraftarın çok yüksek sesle istifaya çağırdığı Elmas için muhalefet de resmen düğmeye basmış durumda.

    ERKEN SEÇİM HAZIRLIKLARI BAŞLADI
    Alınan bilgilere göre eski başkanlardan Dursun Özbek, son seçimde Burak Elmas'ın rakiplerinden biri olan Metin Öztürk'le beraber erken seçim hazırlıklarına başladı.

    Yine son seçimde aday olan Divan Kurulu eski başkanı Eşref Hamamcıoğlu da kulübün önde gelen isimleriyle beraber yoğun bir çalışma içine girmiş durumda.

        FATİH TERİM DE CEPHEYİ GÜÇLENDİRİYOR
        İddialara göre Galatasaray'la yolları olaylı bir şekilde ayrılan Fatih Terim de kendisine yakın olan isimlerle sürekli görüşmeler yaparak, Başkan Burak Elmas'a karşı olan cepheyi güçlendiriyor.



        Sarı-Kırmızılılar'da mart ayında düzenlenecek olan Mali Genel Kurul öncesi birçok ismin Başkan Elmas'la görüşerek, "İdari açıdan sizi ibra etmeyecekler. Kulübü yeniden mahkeme kapılarında süründürmeyelim. Erken seçim, en doğru karar olur" şeklinde telkinlerde bulundukları belirtiliyor.


        Ancak Elmas'ın üzerindeki büyük baskıya rağmen şu anda erken seçim fikrine soğuk baktığı belirtiliyor. Alınan bilgilere göre Elmas, takımın önümüzdeki süreçte toparlanması durumunda hem tribündeki hem de kulüp içindeki 'istifa' seslerinin kesileceğini düşünüyor.

        Ancak ligdeki kötü sonuçlar devam ederse Galatasaray'da erken seçimin çok ciddi bir şekilde gündeme geleceği de ifade ediliyor.

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