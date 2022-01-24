Barcelona - Atletico Madrid kadın futbolu maçında alkışlanacak hareket

Barcelona Kadın Futbol Takımı ile Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı arasındaki mücadele bir futbol maçından çok daha fazla anlamlar taşıyor...

İspanyol devi Barcelona Kadınlar Süper Kupası'nda ezeli rakibi Atletico Madrid'i 7-0 yendi. Ancak maçın sonucu kadar Madridli oyuncunun müthiş hikayesi dikkat çekiciydi. Sporun sadece rekabet olmadığı aynı zamanda dostluk olduğu iki takımın mücadelesinden sonra bir kez daha ortaya çıktı.

Atletico Madridli Virginia Torrecilla, beyin tümörü teşhisi konulduktan sonra hastalığa karşı olan savaşı kazandı. Tekrar sahalara döndü ve Barcelona'ya karşı mücadele etti.

Beyin tümörü teşhisi yüzünden 683 gün sonra sahalara dönen futbolcuya kaptanlık pazubandı da verildi. Kupa finalini Barcelona kazandı, sonrasında da hak ettiği şampiyonluğu doyasıya kutladı. Ancak maç sonu Torrecilla'ya büyük jest yaptılar. Virginia Torrecilla'yı havaya atarak tebrik ettiler.

Atletico Madrid'in oyuncusu maçtan sonra verdiği demeçte, "Günün birinde bana bir daha futbol oynamayacağımı söylediler, bugün ise iki yıl sonra Barça'ya karşı ilk maçıma çıktım. Çok mutluyum. Sonuç ne olursa olsun benim için bir ödül. Desteklerinden ötürü kulübüme çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.