Süper Lig'in 23. haftası kritik bir maça sahne oluyor...
Galatasaray evinde lider Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan.
YOĞUN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Öte yandan Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi NEF Stadyumu çevresinde yoğun kar yağışı başladı.
Galatasaray - Trabzonspor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
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Galatasaray: Fatih Öztürk; Boey, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram; Taylan, Berkan; Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem; Halil