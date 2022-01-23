



GALATASARAY SON 11 HAFTADA 1 KEZ KAZANDI

Ligde geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan ve son 11 maçında sadece 1 kez sahadan 3 puanla ayrılan Galatasaray 27 puan topladı.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı kırmızılılarda Fatih Terim'in yerine göreve getirilen Domenec Torrent de kötü gidişe çare olamazken, Aslan haftaya liderin 24 puan gerisinde 13. sırada girdi.