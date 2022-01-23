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    • Spor
    • 23.01.2022 17:49
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    • 23.01.2022 18:21
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    Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında lider Trabzonspor'u ağırlıyor. Hakem Atilla Karaoğlan yönetiminde Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Galatasaray - Trabzonspor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Galatasaray - Trabzonspor maçına ilişkin tüm detaylar...

    Galatasaray - Trabzonspor | CANLI

    Süper Lig'in 23. haftası kritik bir maça sahne oluyor...

    Galatasaray evinde lider Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan.

    YOĞUN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
    Öte yandan Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi NEF Stadyumu çevresinde yoğun kar yağışı başladı.

    Galatasaray - Trabzonspor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.



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    Galatasaray: Fatih Öztürk; Boey, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram; Taylan, Berkan; Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem; Halil

        Trabzonspor: Uğurcan; Peres, Denswil, Vitor Hugo, Puchacz; Dorukhan, Berat Özdemir; Visca, Bakasetas, Nwakaeme; Cornelius



        GALATASARAY SON 11 HAFTADA 1 KEZ KAZANDI
        Ligde geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan ve son 11 maçında sadece 1 kez sahadan 3 puanla ayrılan Galatasaray 27 puan topladı.

        Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı kırmızılılarda Fatih Terim'in yerine göreve getirilen Domenec Torrent de kötü gidişe çare olamazken, Aslan haftaya liderin 24 puan gerisinde 13. sırada girdi.

        TRABZONSPOR İKİ HAFTADA 4 PUAN KAYBETTİ
        Ligde 51 puanla bir maç eksiği bulunan İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde lider durumda yer alan Trabzonspor, sarı-kırmızılı takımı yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geride bırakmak istiyor.

        Ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda, GZT Giresunspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Galatasaray karşısında 3 puan alamaması halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçta puan kaybetmiş olacak.



            TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK
            Bordo-mavili takımda, milli takım kampında bulunan Kouassi, hasta olan Koita, cezalı oyuncular Hüseyin Türkmen, Yusuf Erdoğan, sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür ve Trondsen forma giyemeyecek.

            Sakatlıktan yeni çıkan ve takımdan ayrı çalışan Djaniny'nin de kadroda yer alması beklenmiyor.

            NWAKAEME VE HAMSİK DÖNDÜ
            Trabzonspor'da hasta olduğu için Demir Grup Sivasspor ve GZT Giresunspor maçlarında forma giyemeyen Nwakaeme'nin 2 maç aradan sonra takıma döndü. Giresunspor maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Marek Hamsik de kamp kadrosunda yer aldı.



            GALATASARAY'DA ÜÇ FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA
            "Cimbom"da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Ömer Bayram, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

            DOMENEC TORRENT 3. MAÇINA ÇIKIYOR
            Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent sarı kırmızılı takımın başındaki 3. maçına çıkacak. Torrent yönetimindeki Galatasaray Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarından yenilgiyle ayrılmıştı.
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            Galatasaray - Trabzonspor | CANLI
            Haberler Spor Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı anlatım izle
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