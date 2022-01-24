Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası şok sözler: G.Saray tarihinin en kötüleri

SERKAN KORKMAZ - KALECİ

Trabzonspor ilk 20 dakikada maruz kaldığı müthiş pres karşısında o kadar sindi ki gecikmeli de olsa İsmail Çipe'den formayı kapan Galatasaray kalecisi Fatih'i ancak 20. dakikada görebildik. Bu dakikaya kadar Trabzon kalecisi Uğurcan'ı çok zorlayan bir pozisyon yoktu gerçi ama Galatasaraylı oyuncular coşkulu oyunlarıyla rakip yarı sahada her an tehditkar olmayı başarıyorlardı. Emre Kılınç'ın yerde kaldığı bir pozisyonda (eğer öncesinde bir elle oynama yoksa) sarı-kırmızıların bir penaltısı verilmedi gibi geldi bana.