Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası şok sözler: G.Saray tarihinin en kötüleri
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Süper Lig'in 23. haftasının en önemli maçında Trabzonspor son dakikalarda attığı iki golle Galatasaray'ı devirerek 3 puanı cebine koydu ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı. Galatasaray ise bu yenilgiyle birlikte ağır bir yara aldı. Spor yazarları karşılaşmanın ardından maçla ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken, Galatasaray'ın yıldızlarına da şok eleştiriler yöneltildi. İşte o yazılar...
LEVENT TÜZEMEN - YAZIK OLUYOR!
Birçok maçta sürpriz sonuçlara tanık oldum. Son dakikada yenilen ya da atılan golleri gördüm. Ama hayatımda maçın büyük bölümünü çok iyi oynayan ve mükemmel mücadele eden, ciddi pozisyonlar bulan Galatasaray'ın Trabzonspor'a karşı kaybediş şekline rastlamadım.
Oysa Galatasaraylı oyuncular Avrupa Ligi'ndeki namağlup oyunu Trabzonspor'a karşı sergilediler. Topun arkasına geçip hızlı hücumlarla rakip kaleye indiler. Özellikle ilk 45'te Trabzon'a alan bırakmayan, şut izni vermeyen ve top rakipteyken çabuk basan, ikili mücadeleleri kazanan agresif, istekli, panik yapmayan, coşkulu, dikkatli ve yardımlaşmayı üst düzeye taşıyan bir Galatasaray izledik. Kerem'e ceza alanında yapılan faul sonrası haklı olarak verilen penaltıyı Cicaldau soğukkanlı bir vuruşla gol yaptı. Eğer Kerem, Halil, Emre Kılınç final paslarında dikkatsizlik etmese farkı büyütecek pozisyonlar kaçmazdı.
İkinci yarı Trabzonspor önde baskı yapınca Galatasaray ayağa pas yapıp topla çıkmayı bırakıp gol yememek için anlamsızca geriye yaslandı. Galatasaray baskı yiyor ama pozisyon vermiyordu. Orta alanda Berkan çok top kaybı yapıyor ve rakiple girdiği ikili mücadeleleri kazanamıyordu. Domenec'in aslında Cicaldau'nun yerine Berkan'ı oyundan alması gerekirdi. Cicaldau çok koşuyor, iyi top kullanıyordu.
O Berkan, Bakasetas'ın attığı golde yine pozisyona hamle yapmakta geç kaldı. Taylan-Berkan ikilisi Galatasaray tarihinin orta alandaki en verimsiz ve en kötü futbolcuları. Bu ikilinin kalitesi yok, oyun aklı hiç yok. Sadece Türk oyuncu oynatma kuralından dolayı forma buluyorlar ve Galatasaray'a yazık oluyor. Galatasaray hak etmediği bir yenilgi yaşadı. Trabzon'a 3 puanı ise kalesinde yaptığı kurtarışlarla devleşen Uğurcan kazandırdı.
SERKAN KORKMAZ - KALECİ
Trabzonspor ilk 20 dakikada maruz kaldığı müthiş pres karşısında o kadar sindi ki gecikmeli de olsa İsmail Çipe'den formayı kapan Galatasaray kalecisi Fatih'i ancak 20. dakikada görebildik. Bu dakikaya kadar Trabzon kalecisi Uğurcan'ı çok zorlayan bir pozisyon yoktu gerçi ama Galatasaraylı oyuncular coşkulu oyunlarıyla rakip yarı sahada her an tehditkar olmayı başarıyorlardı. Emre Kılınç'ın yerde kaldığı bir pozisyonda (eğer öncesinde bir elle oynama yoksa) sarı-kırmızıların bir penaltısı verilmedi gibi geldi bana.