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    • Spor
    • 22.01.2022 13:37
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    • 22.01.2022 13:46
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    Ryan Babel, Galatasaray'daki kötü performansıyla dikkat çekiyordu... Bitcoin'den büyük darbe yedi

    Galatasaray haberleri... Ryan Babel Bitcoin'in düşmesi sonrası büyük zarara uğradı. Futboldan sonra kripto para sektöründe de kaybeden Hollandalı futbolcunun takım arkadaşlarına yatırım telkinlerinde bulunduğu biliniyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Babel’e büyük şok! Bu kez zararda...

    Yatırımlarını kripto para üzerinden yaptığı bilinen ve Galatasaray'dan bazı takım arkadaşlarına da bu yönde yatırım yapmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Ryan Babel, kripto paralardaki son dönemdeki büyük düşüş ile büyük bir şok yaşadı.

    Galatasaray'ın son dönemde saha içinde yeterli katkıyı alamadığı Ryan Babel, futbolun yanı sıra yaptığı yatırımlar ile de kendisinden söz ettiriyordu.

    Son dönemde kripto para birimlerine yatırım yaptığı bilinen ve bu yönde paylaşımlar yapan Holladalı futbolcu, Galatasaray'dan takım arkadaşlarına da yatırımlarını kripto para borsasına yapmalarını tavsiye etmişti.

        Galatasaray'da gönderilecekler listesinde olan ve yönetimin sözleşme feshi için temaslarını sürdürdüğü Babel, bir şok da kripto paraların düşüşü ile yaşadı.

        Babel, 2021'in son günlerinde 50 bin Dolar civarında olan Bitcoin'in 34 bin Dolar'a kadar gerilemesi ile ciddi bir kayıp yaşadı ve kısa süre içinde zararı neredeyse yüzde 30'a ulaştı.

        Önemli miktarda kripto para varlığı olduğu öne sürülen Babel, Galatasaray'dan gönderilecek olmanın yanı sıra yatırımlarında yaşadığı kayıpla ikinci kez sarsıldı.

        Ryan Babel daha önce sosyal medya üzerinden, "Bitcoin almak için beklemeyin, Bitcoin alın ve bekleyin" şeklinde paylaşım yapmıştı.

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        Haberler Spor Ryan Babel, Galatasaray'daki kötü performansıyla dikkat çekiyordu... Bitcoin'den büyük darbe yedi
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