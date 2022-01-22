Ryan Babel, Galatasaray'daki kötü performansıyla dikkat çekiyordu... Bitcoin'den büyük darbe yedi

Yatırımlarını kripto para üzerinden yaptığı bilinen ve Galatasaray'dan bazı takım arkadaşlarına da bu yönde yatırım yapmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Ryan Babel, kripto paralardaki son dönemdeki büyük düşüş ile büyük bir şok yaşadı.
Galatasaray'ın son dönemde saha içinde yeterli katkıyı alamadığı Ryan Babel, futbolun yanı sıra yaptığı yatırımlar ile de kendisinden söz ettiriyordu.
Son dönemde kripto para birimlerine yatırım yaptığı bilinen ve bu yönde paylaşımlar yapan Holladalı futbolcu, Galatasaray'dan takım arkadaşlarına da yatırımlarını kripto para borsasına yapmalarını tavsiye etmişti.