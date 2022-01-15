Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent golcü krizine çareyi buldu! İşte acil eylem planı...



BABEL HAMLESİ

Uzun süredir Galatasaray'ı takip eden ve Sarı-Kırmızılı takımla ilgili analizler yapan İspanyol hocanın, forvet transferi için çok aceleci olmadığı öğrenildi. Diagne ve Mohamed'in yokluğunda takımın orijinal mevkisi forvet olan tek oyuncusu Halil Dervişoğlu olan Galatasaray'da teknik patron Torrent'in Ryan Babel'i de santforda oynatmayı düşündüğü ve iki ismin rekabeti ile gol yollarındaki verimi artırmayı hedeflediği belirtiliyor.