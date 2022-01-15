Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent golcü krizine çareyi buldu! İşte acil eylem planı...

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, Sarı-Kırmızılı takımın son maçlarda forvette yaşadığı sıkıntı sebebiyle harekete geçti. İspanyol hoca, ileri uçtaki krizi çözmek için acil bir eylem planı hazırladı.
TORRENT AYAĞINI TOZUYLA KOLLARI SIVADI
Fatih Terim'in yerine Galatasaray'da teknik direktörlük görevine gelen Domenec Torrent, takımda son haftalarda gol yollarında yaşanan sıkıntıyı çözmek için kolları sıvadı.
BABEL HAMLESİ
Uzun süredir Galatasaray'ı takip eden ve Sarı-Kırmızılı takımla ilgili analizler yapan İspanyol hocanın, forvet transferi için çok aceleci olmadığı öğrenildi. Diagne ve Mohamed'in yokluğunda takımın orijinal mevkisi forvet olan tek oyuncusu Halil Dervişoğlu olan Galatasaray'da teknik patron Torrent'in Ryan Babel'i de santforda oynatmayı düşündüğü ve iki ismin rekabeti ile gol yollarındaki verimi artırmayı hedeflediği belirtiliyor.