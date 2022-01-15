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    • Spor
    • 15.01.2022 15:35
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    • 15.01.2022 15:35
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    Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent golcü krizine çareyi buldu! İşte acil eylem planı...

    Fatih Terim'in yerine Galatasaray'da teknik direktörlük görevine gelen Domenec Torrent golcü krizine karşı acil eylem planını devreye alıyor. Diagne ve Mohamed'in yokluğunda orijinal mevkisi forvet olan tek oyuncusu Halil Dervişoğlu olan Galatasaray'da, Torrent'in Ryan Babel'i de santforda oynatmayı düşündüğü ve iki ismin rekabeti ile gol yollarındaki verimi artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Golcü krizine çareyi buldu! İşte acil eylem planı...

    Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, Sarı-Kırmızılı takımın son maçlarda forvette yaşadığı sıkıntı sebebiyle harekete geçti. İspanyol hoca, ileri uçtaki krizi çözmek için acil bir eylem planı hazırladı.


    TORRENT AYAĞINI TOZUYLA KOLLARI SIVADI
    Fatih Terim'in yerine Galatasaray'da teknik direktörlük görevine gelen Domenec Torrent, takımda son haftalarda gol yollarında yaşanan sıkıntıyı çözmek için kolları sıvadı.


    BABEL HAMLESİ
    Uzun süredir Galatasaray'ı takip eden ve Sarı-Kırmızılı takımla ilgili analizler yapan İspanyol hocanın, forvet transferi için çok aceleci olmadığı öğrenildi. Diagne ve Mohamed'in yokluğunda takımın orijinal mevkisi forvet olan tek oyuncusu Halil Dervişoğlu olan Galatasaray'da teknik patron Torrent'in Ryan Babel'i de santforda oynatmayı düşündüğü ve iki ismin rekabeti ile gol yollarındaki verimi artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

        Antrenmanlarda Babel ile yakından ilgilenen Torrent, Hatayspor karşısında forvette hangi futbolcu ile başlayacağına ise maç günü karar verecek.

        Domenec Torrent'in son dönemdeki performansı eleştirilen Halil Dervişoğlu ile ise yakından ilgilendiği ve genç oyuncuya mental destek sağladığı öğrenildi.

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        Haberler Spor Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent golcü krizine çareyi buldu! İşte acil eylem planı...
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